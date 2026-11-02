सिरसा में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, मांगें पूरी नहीं होने पर 5 और 6 नवंबर को चक्का जाम की चेतावनी
SIRSA ROADWAYS STRIKE: दैनिक और मेडिकल भत्ता को लेकर सिरसा में रोडवेज कर्मचारियों का हड़ताल दूसरे भी जारी रहा.
Published : November 2, 2026 at 2:55 PM IST
सिरसाः हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों का सिरसा में दूसरे दिन सोमवार को भी हड़ताल जारी रहा. बस स्टैंड परिसर में अपनी मांगों को लेकर रोडवेज डिपो में कर्मचारियों ने कामकाज छोड़कर अपना विरोध दर्ज करवाया और रोडवेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कर्मचारियों का कहना है कि पिछले तीन साल से उन्हें दैनिक भत्ता नहीं मिला है, जबकि करीब चार साल से मेडिकल भत्ता भी लंबित पड़ा हुआ है. लंबे समय से भत्तों का भुगतान नहीं होने के कारण कर्मचारियों में सरकार और प्रशासन के प्रति भारी रोष है. कर्मचारियों की हड़ताल के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. इसी बीच प्राइवेट बस संचालक हड़ताल का जमकर फायदा उठा रहे हैं.
जायज मांगों को नजर अंदाज करने का आरोपः हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वे कई बार रोडवेज प्रशासन के अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रख चुके हैं लेकिन उनकी मांगों पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई. कर्मचारियों का आरोप है कि रोडवेज प्रशासन मनमानी कर रहा है और कर्मचारियों की जायज मांगों को लगातार नजर अंदाज किया जा रहा है. कर्मचारियों ने सवाल उठाया कि जब उन्हें समय पर भत्ते ही नहीं मिल रहे तो वे अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार कैसे मनाएंगे.
चक्का जाम की चेतावनीः प्रदर्शन कर रहे रोडवेज कर्मचारियों ने ऐलान किया कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो आगामी 5 और 6 नवंबर को रोडवेज का चक्का जाम रखा जाएगा. कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि अब वे केवल आश्वासन से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं बल्कि लंबित भत्तों का भुगतान चाहते हैं.
भत्ता तुरंत जारी करने की मांगः हरियाणा रोडवेज के पदाधिकारी सतबीर कुमार और सुरेंद्र सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि "कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए और उनका बकाया दैनिक और मेडिकल भत्ता तुरंत जारी किया जाए." उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
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प्रदेश के कई रूटों पर हड़ताल का असरः रोडवेज पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर सिरसा ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी रोडवेज डिपो में कर्मचारी हड़ताल पर बैठ जाएंगे. ऐसे में प्रदेशभर में रोडवेज बसों का संचालन प्रभावित हो सकता है. अब देखना होगा कि कर्मचारियों के विरोध और चक्का जाम की चेतावनी के बाद सरकार और रोडवेज प्रशासन उनकी मांगों पर क्या फैसला लेते हैं.
स्वीकृति के 3 घंटे के भीतर किया जायेगा भुगतानः सिरसा रोडवेज के जीएम अजय दलाल ने बताया कि कर्मचारियों के भत्ते जारी करने के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है. जल्द ही कर्मचारियों के खातों में भत्ता जारी भी कर दिया जाएगा.स्वीकृति के 3 घंटे के भीतर कर्मचारियों के खातों में राशि चली जायेगी. उन्होंने आगे कहा "रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का ज्यादा असर नहीं देखने को मिला है और कुछ रूटों पर बसों का संचालन भी किया गया है."