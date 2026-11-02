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सिरसा में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, मांगें पूरी नहीं होने पर 5 और 6 नवंबर को चक्का जाम की चेतावनी

सिरसा में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे भी जारी ( ETV Bharat )

सिरसाः हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों का सिरसा में दूसरे दिन सोमवार को भी हड़ताल जारी रहा. बस स्टैंड परिसर में अपनी मांगों को लेकर रोडवेज डिपो में कर्मचारियों ने कामकाज छोड़कर अपना विरोध दर्ज करवाया और रोडवेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कर्मचारियों का कहना है कि पिछले तीन साल से उन्हें दैनिक भत्ता नहीं मिला है, जबकि करीब चार साल से मेडिकल भत्ता भी लंबित पड़ा हुआ है. लंबे समय से भत्तों का भुगतान नहीं होने के कारण कर्मचारियों में सरकार और प्रशासन के प्रति भारी रोष है. कर्मचारियों की हड़ताल के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. इसी बीच प्राइवेट बस संचालक हड़ताल का जमकर फायदा उठा रहे हैं.

जायज मांगों को नजर अंदाज करने का आरोपः हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वे कई बार रोडवेज प्रशासन के अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रख चुके हैं लेकिन उनकी मांगों पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई. कर्मचारियों का आरोप है कि रोडवेज प्रशासन मनमानी कर रहा है और कर्मचारियों की जायज मांगों को लगातार नजर अंदाज किया जा रहा है. कर्मचारियों ने सवाल उठाया कि जब उन्हें समय पर भत्ते ही नहीं मिल रहे तो वे अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार कैसे मनाएंगे.

सिरसा में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल (ETV Bharat) चक्का जाम की चेतावनीः प्रदर्शन कर रहे रोडवेज कर्मचारियों ने ऐलान किया कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो आगामी 5 और 6 नवंबर को रोडवेज का चक्का जाम रखा जाएगा. कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि अब वे केवल आश्वासन से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं बल्कि लंबित भत्तों का भुगतान चाहते हैं.