हिसार और हांसी में रोडवेज कर्मचारियों ने किया चक्का जाम, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान सहित कई रूट प्रभावित, यात्री परेशान
Hisar Roadways employees Strike: राज्य में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के कारण हिसार और हांसी जिले में यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप.
Published : October 31, 2026 at 1:51 PM IST
हिसार/हांसीः हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रही. कर्मचारियों ने शनिवार सुबह चार बजे से हिसार डिपो में चक्का जाम कर बसों का संचालन पूरी तरह रोक दिया. कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के कारण हिसार से दिल्ली, चंडीगढ़, बीकानेर, आगरा, आदमपुर, उकलाना, बधावड़, चौधरीवास और राजस्थान सहित कई प्रमुख रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित रहीं. हिसार डिपो से करीब 270 बसों का संचालन नहीं हो सका, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
वर्कशॉप में खड़ी रही लंबी दूरी की बसेंः सुबह से ही रोडवेज कर्मचारी डिपो परिसर में एकत्रित होने शुरू हो गए थे. कर्मचारियों ने बसों को बाहर निकलने से रोक दिया. चंडीगढ़ सहित लंबी दूरी के रूटों पर जाने वाली बसों को भी वर्कशॉप में खड़ा करवा दिया गया. इसके चलते न केवल लंबे रूटों बल्कि लोकल रूटों पर भी बस सेवा प्रभावित रही. बसें नहीं मिलने के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए निजी वाहनों और अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ा.
वार्ता विफल होने के बाद लिया चक्का जाम का निर्णय: बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर एसडीएम ज्योति मित्तल के साथ वार्ता हुई थी, लेकिन बातचीत में सहमति नहीं बन पाई. इसके बाद कर्मचारियों ने चक्का जाम कर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया. कर्मचारी पिछले 38 दिनों से हिसार डिपो परिसर में सांझा संघर्ष समिति के नेतृत्व में धरना दे रहे हैं. शुक्रवार को रोडवेज महाप्रबंधक राहुल मित्तल और एसडीएम ज्योति मित्तल के साथ कर्मचारी नेताओं की कई दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बनने के कारण आंदोलन जारी रहा.
रात्रि भत्ता, ओवरटाइम और एसीपी सहित कई मांगें लंबितः कर्मचारी नेताओं अजय प्रधान, जोगिंद्र, कर्मवीर और नरेंद्र ने बताया कि कर्मचारियों की काफी समय से कई मांगें लंबित पड़ी हैं. इस संबंध में रोडवेज प्रशासन के साथ कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक मांगों का समाधान नहीं किया गया. कर्मचारियों में रोडवेज महाप्रबंधक की कार्यशैली और मांगें पूरी नहीं होने को लेकर नाराजगी है.
रोटेशन व्यवस्था लागू करने की मांगः कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में बकाया रात्रि भत्ते और ओवरटाइम का भुगतान, एलटीसी एवं एसीपी के लंबित मामलों का निपटारा सहित अन्य लंबित प्रकरणों का समाधान शामिल है. इसके अलावा मुख्यालय की हिदायतों के अनुसार मार्ग रोटेशन व्यवस्था लागू करने की मांग भी उठाई जा रही है.
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'बसों का संचालन बहाल करवाने के प्रयास जारी': रोडवेज महाप्रबंधक राहुल मित्तल ने कहा कि "रोडवेज प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि बसों का संचालन जल्द से जल्द बहाल हो और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. इस संबंध में जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर बातचीत की जा रही है. कर्मचारियों के साथ वार्ता के प्रयास भी जारी हैं."