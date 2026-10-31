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हिसार और हांसी में रोडवेज कर्मचारियों ने किया चक्का जाम, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान सहित कई रूट प्रभावित, यात्री परेशान

बसों की हड़ताल के कारण आम यात्री परेशान ( ETV Bharat )

हिसार/हांसीः हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रही. कर्मचारियों ने शनिवार सुबह चार बजे से हिसार डिपो में चक्का जाम कर बसों का संचालन पूरी तरह रोक दिया. कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के कारण हिसार से दिल्ली, चंडीगढ़, बीकानेर, आगरा, आदमपुर, उकलाना, बधावड़, चौधरीवास और राजस्थान सहित कई प्रमुख रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित रहीं. हिसार डिपो से करीब 270 बसों का संचालन नहीं हो सका, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

वर्कशॉप में खड़ी रही लंबी दूरी की बसेंः सुबह से ही रोडवेज कर्मचारी डिपो परिसर में एकत्रित होने शुरू हो गए थे. कर्मचारियों ने बसों को बाहर निकलने से रोक दिया. चंडीगढ़ सहित लंबी दूरी के रूटों पर जाने वाली बसों को भी वर्कशॉप में खड़ा करवा दिया गया. इसके चलते न केवल लंबे रूटों बल्कि लोकल रूटों पर भी बस सेवा प्रभावित रही. बसें नहीं मिलने के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए निजी वाहनों और अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ा.