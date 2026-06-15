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सीकर में रोडवेज कर्मियों का प्रदर्शन: अनुबंधित बसों की मनमानी, खराब वाहनों पर यात्रियों की जान से खिलवाड़...

राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन (सीटू) के प्रदेशाध्यक्ष रामदेव सिंह टाकरीया ने बताया कि अनुबंधित वाहनों का संचालन निगम द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा नियुक्त कर्मचारी परिचालकों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं तथा उन्हें धमकाते हुए दबाव बनाते हैं. इसके अलावा कर्मचारियों का आरोप है कि वाहन मार्ग में खराब होने या अन्य तकनीकी समस्याओं की जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करने के लिए भी दबाव बनाया जाता है.

सीकर: राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन (सीटू) ने अपनी मांगों को लेकर सीकर रोडवेज बस डिपो परिसर में धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान यूनियन ने जिला प्रशासन को यातायात प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में यूनियन ने सीकर आगार में संचालित अनुबंधित वाहनों की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

खराब बसों को लंबे रूटों पर भेजा जा रहा: टाकरीया ने कहा कि कई अनुबंधित वाहन लंबी दूरी के संचालन के लिए उपयुक्त नहीं हैं और अक्सर मार्ग में खराब हो जाते हैं. इसके बावजूद उन्हें नियमित रूप से लंबे रूटों पर भेजा जा रहा है, जिससे यात्रियों और कर्मचारियों दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. संगठन ने मांग की है कि किसी भी अनुबंधित वाहन को मार्ग पर भेजने से पहले सक्षम अधिकारी द्वारा उसकी तकनीकी जांच कराई जाए तथा संचालन योग्य पाए जाने पर ही अनुमति दी जाए. साथ ही अनुबंधित वाहनों की देखरेख के लिए नियुक्त कर्मचारी को आगार परिसर से हटाने और परिचालकों द्वारा कराए गए मरम्मत कार्यों का लंबित भुगतान शीघ्र कराने की मांग भी की गई है.

रोडवेज कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग: इसके अलावा संगठन ने प्रदेशभर में रोडवेज कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया. ज्ञापन में कहा गया कि अवैध वाहन संचालकों और लोक परिवहन माफियाओं के कारण चालक-परिचालकों को लगातार खतरे का सामना करना पड़ रहा है. हाल ही में श्रीगंगानगर में रोडवेज कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट की घटना का उल्लेख करते हुए अवैध परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की गई.

न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए करने की मांग: संगठन ने रोडवेज के बेड़े में नई बसों की खरीद, रिक्त पदों पर भर्ती तथा संविदा पर कार्यरत अनुभवी चालकों और बस सारथियों को प्राथमिकता देने की भी मांग रखी. अस्थायी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए करने, सिविल डिफेंस परिचालकों को साप्ताहिक अवकाश देने और मेडिकल अनफिट कर्मचारियों का रोका गया वेतन जारी करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है.

इसके साथ ही ईपीएफओ पेंशन प्रकरणों में लंबित दस्तावेजों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने की मांग करते हुए संगठन ने चेतावनी दी कि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं होने पर कर्मचारी आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी.