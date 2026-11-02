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हरियाणा में रोडवेज कर्मचारी करेंगे चक्का जाम, इस दिन घर से निकले तो हो सकते हैं परेशान

हड़ताल की तैयारी में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी ( ETV Bharat )

अंबालाः हरियाणा रोडवेज कर्मचारी अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं. अंबाला में हुई सांझा मोर्चा की बैठक में कर्मचारियों ने हड़ताल को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की. कर्मचारियों का कहना है कि "परिवहन मंत्री के साथ उनकी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक उन मांगों को लागू नहीं किया गया है. इसी वजह से कर्मचारियों को हड़ताल का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

11 साल का बकाया बोनस का भुगतान होः कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में रोडवेज के बेड़े को मजबूत करना और परिवहन व्यवस्था में निजीकरण को बंद करना शामिल है. कर्मचारियों का आरोप है कि रोडवेज में अनेक पद खाली पड़े हैं. खाली पदों को सरकार भरे, क्लर्कों का पे स्केल में बढ़ोतरी, वेतन बढ़ोतरी,जोखिक भत्ता भुगतान, 11 साल का बकाया बोनस मुख्य मांगों में शामिल है.