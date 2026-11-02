हरियाणा में रोडवेज कर्मचारी करेंगे चक्का जाम, इस दिन घर से निकले तो हो सकते हैं परेशान
Roadways Employees 15 Point Demands: 15 सूत्री मांगों के समर्थन में रोडवेज कर्मचारी 5 और 6 नवंबर हड़ताल पर जायेंगे.
Published : November 2, 2026 at 4:39 PM IST
अंबालाः हरियाणा रोडवेज कर्मचारी अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं. अंबाला में हुई सांझा मोर्चा की बैठक में कर्मचारियों ने हड़ताल को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की. कर्मचारियों का कहना है कि "परिवहन मंत्री के साथ उनकी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक उन मांगों को लागू नहीं किया गया है. इसी वजह से कर्मचारियों को हड़ताल का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.
11 साल का बकाया बोनस का भुगतान होः कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में रोडवेज के बेड़े को मजबूत करना और परिवहन व्यवस्था में निजीकरण को बंद करना शामिल है. कर्मचारियों का आरोप है कि रोडवेज में अनेक पद खाली पड़े हैं. खाली पदों को सरकार भरे, क्लर्कों का पे स्केल में बढ़ोतरी, वेतन बढ़ोतरी,जोखिक भत्ता भुगतान, 11 साल का बकाया बोनस मुख्य मांगों में शामिल है.
जनता से हड़ताल में सहयोग की अपीलः कर्मचारियों का कहना है कि यह लड़ाई केवल कर्मचारियों के हितों के लिए नहीं, बल्कि बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और आम जनता की सुविधा के लिए भी है. इसी को लेकर उन्होंने जनता से हड़ताल में सहयोग करने की अपील की है.
|ये भी पढ़ें-सिरसा में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, मांगें पूरी नहीं होने पर 5 और 6 नवंबर को चक्का जाम की चेतावनी
डीजी रोडवेज के साथ वार्ता से इनकारः वहीं, कर्मचारियों ने 3 नवंबर को डीजी रोडवेज के साथ होने वाली प्रस्तावित वार्ता में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है. कर्मचारियों का कहना है कि इस बैठक में यदि परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, तभी वे बातचीत के लिए तैयार होंगे. अन्यथा वे इस वार्ता का बहिष्कार करेंगे. कर्मचारियों ने सरकार से एक बार फिर अपील की है कि उनकी मांगों को जल्द लागू किया जाए, ताकि हड़ताल की नौबत न आए. कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 5 और 6 नवंबर की प्रस्तावित हड़ताल को अनिश्चितकाल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है.