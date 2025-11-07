भिवानी में रोडवेज कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी, चतुर्थ श्रेणी से लेकर जीएम तक 998 कर्मचारियों को वेतन का इंतजार
चतुर्थ श्रेणी से लेकर जीएम तक को इंतजार सैलरी का इंतजार, 998 कर्मचारियों के करीब 4 करोड़ रुपए रुके
Published : November 7, 2025 at 11:07 PM IST
भिवानी: हरियाणा के भिवानी में रोडवेज कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई है, जिसके कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर जीएम तक को सैलरी नहीं मिल पाई. इससे भिवानी के 998 रोडवेज कर्मचारी परेशान हैं. इनकी सैलरी का करीब 4 करोड़ रुपए बनता है. सामान्यत: महीने की एक तारिख तक सैलरी आ जाती है, लेकिन इस बार कर्मचारियों का डाटा अपडेट नहीं होने के कारण उनकी सैलरी रोकी है. इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि वित्त कार्यालय द्वारा डाटा मांगा गया था, जो उपलब्ध नहीं करवाया गया है.
आंदोलन की तैयारी मे रोडवेज कर्मचारीः हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद ने कहा "वे ट्रैजरी ऑफिसर से मिले हैं. उनके कर्मचारियों की एक माह की तनख्वाह रोक दी है. ट्रैजरी ऑफिसर से बात की तो वे अड़चन बता रहे हैं. रोडवेज कर्मचारियों का इसमें कोई दोष नहीं हैं. प्रशासन का जो फाल्ट है, उसे दुरुस्त किया जाए. किसी साथी ने लोन लिया हुआ है तो किसी के यहां विवाह-शादी है, जिस कारण से कर्मचारियों को घर चलाने में दिक्कत आ रही है." उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि "जल्दी से जल्दी रोडवेज कर्मचारियों की सैलरी जारी की जाए. अन्यथा रोडवेज का कर्मचारी चुप बैठने वाला नहीं है, कोई बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे. इसके बाद डीसी से मिलेंगे और इस मामले से अवगत करवाया जाएगा. उसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करेंगे."
'सिर्फ भिवानी में समस्या क्यों': उन्होंने कहा कि "अगर कोई तकनीकी फाल्ट है तो पूरे हरियाणा में होगी, लेकिन पूरे प्रदेश में रोडवेज कर्मचारियों की सैलरी आ चुकी है. केवल भिवानी में ही कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई है. इस तरह रोडवेज के कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है."
कर्मचारियों का डेटा अपडेट नहींः वित्त कार्यालय में सह अधीक्षक एवं कार्यवाहक कोषाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि "हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय कार्य किए जा रहे है तो उनमें कर्मचारियों का डाटा अपडेट करना होता है. न्यू पेंशन स्कीम में जो कर्मचारी हैं, उनको ऑनलाइन फार्म भरना पड़ता है और हार्ड कॉपी जमा करवानी होती है. लेकिन किसी का मोबाइल नंबर नहीं है, किसी का पैन नंबर नहीं है और ई-मेल आईडी अपडेट नहीं है. इस कारण प्रक्रिया रुक जाती है. कोशिश रहेगी कि एक-दो दिन में सैलरी दे दी जाएगी."