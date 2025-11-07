ETV Bharat / state

भिवानी में रोडवेज कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी, चतुर्थ श्रेणी से लेकर जीएम तक 998 कर्मचारियों को वेतन का इंतजार

भिवानी: हरियाणा के भिवानी में रोडवेज कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई है, जिसके कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर जीएम तक को सैलरी नहीं मिल पाई. इससे भिवानी के 998 रोडवेज कर्मचारी परेशान हैं. इनकी सैलरी का करीब 4 करोड़ रुपए बनता है. सामान्यत: महीने की एक तारिख तक सैलरी आ जाती है, लेकिन इस बार कर्मचारियों का डाटा अपडेट नहीं होने के कारण उनकी सैलरी रोकी है. इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि वित्त कार्यालय द्वारा डाटा मांगा गया था, जो उपलब्ध नहीं करवाया गया है.

आंदोलन की तैयारी मे रोडवेज कर्मचारीः हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद ने कहा "वे ट्रैजरी ऑफिसर से मिले हैं. उनके कर्मचारियों की एक माह की तनख्वाह रोक दी है. ट्रैजरी ऑफिसर से बात की तो वे अड़चन बता रहे हैं. रोडवेज कर्मचारियों का इसमें कोई दोष नहीं हैं. प्रशासन का जो फाल्ट है, उसे दुरुस्त किया जाए. किसी साथी ने लोन लिया हुआ है तो किसी के यहां विवाह-शादी है, जिस कारण से कर्मचारियों को घर चलाने में दिक्कत आ रही है." उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि "जल्दी से जल्दी रोडवेज कर्मचारियों की सैलरी जारी की जाए. अन्यथा रोडवेज का कर्मचारी चुप बैठने वाला नहीं है, कोई बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे. इसके बाद डीसी से मिलेंगे और इस मामले से अवगत करवाया जाएगा. उसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करेंगे."