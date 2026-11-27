रोडवेज कर्मचारियों ने किया आंदोलन का ऐलान, 16 दिसंबर से थम सकते हैं पहिए! जानिए क्या है वजह
कर्मचारियों ने मांगों को लेकर 15 दिसंबर तक दिया है समय, 16 दिसंबर से करेंगे धरना-प्रदर्शन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 3:27 PM IST
कुशीनगर : जनपद में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है. रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर पडरौना डिपो में हुई बैठक के बाद कर्मचारियों ने शासन और परिवहन निगम प्रबंधन को चेतावनी दी है. कर्मचारियों ने कहा है कि अगर आगामी 15 दिसंबर तक उनकी मांगों पर निर्णय नहीं हुआ तो 16 दिसंबर से क्षेत्रीय स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.
दरअसल, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से 30 अक्टूबर 2026 को जारी मांग-पत्र में संविदा चालकों और परिचालकों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी, नियमितीकरण और सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने समेत कई मांगें उठाई गई हैं.
कर्मचारियों की मांग है कि संविदा चालकों और परिचालकों को नियमित कर्मचारियों की भांति सुविधाएं दी जाए. संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सेवा संबंधी नियमावली बनाई जाए. ईएसआई, चिकित्सा सुविधा और ईपीएफ कटौती से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाए.
इसके अलावा सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान, महंगाई भत्ते की लंबित किश्तों का भुगतान, मृतक आश्रितों को नौकरी और लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी शामिल है.
कर्मचारियों ने निजी बसों की अवैध डग्गामारी, नियमों के विरुद्ध बसों के संचालन और परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर रोक लगाने की भी मांग की है. साथ ही रोडवेज बस अड्डों की संपत्तियों को पीपीपी मॉडल पर देने से पहले संगठन को पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई है.
इन्हीं मांगों को लेकर 27 नवंबर को पडरौना रोडवेज डिपो के कर्मचारी संघ भवन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कर्मचारियों ने सर्वसम्मति से आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया और शासन तथा निगम प्रबंधन से मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की अपील की. कर्मचारी संघ के सभाध्यक्ष देवेन्द्र शुक्ल ने कहा कि अगर हम लोगों की 13 मांगें पूरी नहीं होगी तो हम लोग चक्का जाम और प्रदर्शन करेंगे.
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