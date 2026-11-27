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रोडवेज कर्मचारियों ने किया आंदोलन का ऐलान, 16 दिसंबर से थम सकते हैं पहिए! जानिए क्या है वजह

रोडवेज कर्मचारियों का ऐलान ( Photo Credit; ETV Bharat )

कुशीनगर : जनपद में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है. रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर पडरौना डिपो में हुई बैठक के बाद कर्मचारियों ने शासन और परिवहन निगम प्रबंधन को चेतावनी दी है. कर्मचारियों ने कहा है कि अगर आगामी 15 दिसंबर तक उनकी मांगों पर निर्णय नहीं हुआ तो 16 दिसंबर से क्षेत्रीय स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.

रोडवेज कर्मचारियों का ऐलान (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से 30 अक्टूबर 2026 को जारी मांग-पत्र में संविदा चालकों और परिचालकों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी, नियमितीकरण और सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने समेत कई मांगें उठाई गई हैं.