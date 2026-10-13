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लखनऊ में रोडवेज के ड्राइवर- कंडक्टरों का प्रदर्शन, बसों के पहिए थमने से यात्रियों की बढ़ी परेशानी

लखनऊ में सरकारी बसों के थमे पहिए ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग और यूपी रोडवेज की नीतियों से परेशान चालक - परिचालकों ने राजधानी लखनऊ के अवध बस स्टेशन पर बसों का संचालन ठप कर दिया. बसों के पहिए थमने से यात्रियों को भारी परेशानियों को सामाना करना पड़ रहा है. दरअसल अवैध वाहनों के संचालन के चलते रोडवेज को काफी घाटा उठाना पड़ रहा है. सरकारी बस की सवारियों को भी वो लोग छीन ले जाते हैं. संविदा के चालक परिचालक लोड फैक्टर नहीं ला पाते हैं तो उनसे रिकवरी होती है. इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मंगलवार को चालक -परिचालकों का आक्रोश भड़क उठा.

रोडवेज के चालक-परिचालकों का आरोप है कि बस स्टेशन के मुख्य द्वार के सामने किए गए डायवर्जन की वजह से परिवहन निगम की बसें यात्रियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं. जिन स्थानों पर रोडवेज बसों को यात्रियों को लेने के लिए पहुंचना चाहिए, वहां निजी बसें और प्राइवेट कारें पहुंच रही हैं. ऐसे हालात में परिवहन निगम के साथ साथ चालक-परिचालकों की आय पर भी असर पड़ रहा है.