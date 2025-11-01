रोडवेज चालक को रास्ते में आया हार्ट अटैक, दर्द में बूंदी पहुंचाई गाड़ी, बस स्टेंड पर तोड़ा दम
बूंदी डिपो प्रबंधक के अनुसार चालक ने अपनी तबीयत बिगड़ने की जानकारी फोन पर बता दी थी.
Published : November 1, 2025 at 10:09 PM IST
बूंदी: उदयपुर से बूंदी बस लेकर आ रहे रोडवेज बस चालक को रास्ते में हार्ट अटैक आ गया. हालांकि चालक बस को सुरक्षित बूंदी लेकर पहुंच गया. बूंदी बस स्टैंड पहुंचते ही बस चालक रमेश बैरागी सीट पर ही बेहोश होकर गिर गया. तत्काल चालक को जिला चिकित्सालय ले जाया गया. यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.
बूंदी डिपो प्रबंधक धनश्याम गौड़ ने बताया कि अनुभवी चालक रमेश बैरागी को उदयपुर से बूंदी लौटते समय रास्ते में बिजोलिया के आसपास सीने में हल्का दर्द महसूस हुआ. उन्होंने तत्काल बूंदी बस डिपो में फोन कर अपनी तबीयत बिगड़ने की जानकारी दी. सवारियों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए बस को सुरक्षित बूंदी तक लेकर आए. जब बस बूंदी बस स्टैंड पहुंची, तो रमेश बैरागी ने पहले की तरह बस को सही स्थान पर खड़ा किया और सवारियों को उतरवाया. लेकिन जैसे ही अंतिम यात्री बस से नीचे उतरा, अचानक रमेश बैरागी वहीं सीट पर बेहोश होकर गिर पड़ा. मौके पर मौजूद स्टाफ, डिपो मैनेजर और सहकर्मियों ने उन्हें संभाला और जिला चिकित्सालय लेकर दौड़े. यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.
डॉक्टर बोले-हार्ट अटैक से हुई मौत: आईसीयू में तैनात डॉ निश्चिंत ने बताया कि जिस समय रोडवेज चालक को अस्पताल लाया गया था. उस समय अचेत अवस्था में थे. हमने आईसीयू में उन्हें सीपीआर देने के काफी समय तक प्रयास किया. लेकिन उनके हार्ट ने पहले ही काम करना बंद कर दिया था. हार्ट अटैक से ही चालक की मौत हुई है.
आखिरी सांस तक निभाई ड्यूटी: चालक के सहकर्मियों ने बताया कि रमेश बैरागी हमेशा मुस्कुराकर मिलते थे और ड्यूटी को पूजा की तरह निभाते थे. यात्रियों के प्रति उनका व्यवहार हमेशा सौम्य रहता था. डिपो के प्रबंधक ने कहा, रमेश बैरागी ने जिस तरह तबीयत खराब होने के बावजूद सवारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, वह उनके समर्पण का प्रमाण है. उन्होंने आखिरी सांस तक अपनी ड्यूटी निभाई.