रोडवेज चालक को रास्ते में आया हार्ट अटैक, दर्द में बूंदी पहुंचाई गाड़ी, बस स्टेंड पर तोड़ा दम

बूंदी: उदयपुर से बूंदी बस लेकर आ रहे रोडवेज बस चालक को रास्ते में हार्ट अटैक आ गया. हालांकि चालक बस को सुरक्षित बूंदी लेकर पहुंच गया. बूंदी बस स्टैंड पहुंचते ही बस चालक रमेश बैरागी सीट पर ही बेहोश होकर गिर गया. तत्काल चालक को जिला चिकित्सालय ले जाया गया. यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

बूंदी डिपो प्रबंधक धनश्याम गौड़ ने बताया कि अनुभवी चालक रमेश बैरागी को उदयपुर से बूंदी लौटते समय रास्ते में बिजोलिया के आसपास सीने में हल्का दर्द महसूस हुआ. उन्होंने तत्काल बूंदी बस डिपो में फोन कर अपनी तबीयत बिगड़ने की जानकारी दी. सवारियों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए बस को सुरक्षित बूंदी तक लेकर आए. जब बस बूंदी बस स्टैंड पहुंची, तो रमेश बैरागी ने पहले की तरह बस को सही स्थान पर खड़ा किया और सवारियों को उतरवाया. लेकिन जैसे ही अंतिम यात्री बस से नीचे उतरा, अचानक रमेश बैरागी वहीं सीट पर बेहोश होकर गिर पड़ा. मौके पर मौजूद स्टाफ, डिपो मैनेजर और सहकर्मियों ने उन्हें संभाला और जिला चिकित्सालय लेकर दौड़े. यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

