बूंदी में ‎पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में रोडवेज चालक की पिटाई, पुलिस ने छुड़ाया, लेकिन भागे आरोपी, घटना CCTV में कैद

चालक ने थाने में तीन-चार युवकों के खिलाफ शिकायत दी, जो बाद में वापस ले ली. पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही.

A state-run bus parked near the Bundi Police Control Room
बूंदी पुलिस कंट्रोल रूम के पास खड़ी रोडवेज बस (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 27, 2026 at 7:58 AM IST

बूंदी: शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. दो से तीन युवकों ने सोमवार देर रात रोडवेज बस के चालक को पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में पीट दिया और भाग गए. मारपीट की वारदात पुलिस कंट्रोल रूम के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. सबसे बड़ी बात है कि चालक ने कोतवाली थाने में मारपीट की रिपोर्ट दी और कार्रवाई नहीं चाहने की बात कहते हुए शिकायत वापस ले ली.

बीच सड़क बस रूकवाने की कोशिश: कोतवाली थाने के सहायक उपनिरीक्षक हेमराज ने बताया कि पीड़ित रोडवेज चालक ने थाने में लिखित रिपोर्ट दी. इसमें तीन से चार युवकों की ओर से मारपीट की शिकायत दर्ज कराई. चालक ने रिपोर्ट में पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया. हालांकि, कुछ समय बाद चालक ने पुलिस को सूचित किया कि वह अब कोई कार्रवाई नहीं चाहता और रिपोर्ट वापस ले ली. जयपुर से कोटा जा रही रोडवेज बस बूंदी बायपास पहुंची, तभी एक युवक ने बीच सड़क बस रुकवाने का प्रयास किया. बस चालक ने यात्रियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए बस को आगे पुलिस कंट्रोल रूम के समीप एन सिंह सर्किल पर रोकने की बात कही. इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया.

फोन कर साथियों को बुलाया: पुलिस के अनुसार, युवक ने चालक से गाली-गलौज शुरू कर दी और मोबाइल से अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया. ‎कुछ देर में तीन से चार युवक पहुंचे और चालक को घेर लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपियों ने गाली गलौज की. फिर अचानक चालक पर टूट पड़े. खुद को बचाने चालक पुलिस कंट्रोल रूम की ओर दौड़ा, लेकिन आरोपी यहीं नहीं रुके. उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में चालक से बेरहमी से मारपीट की.

पुलिस की मौजूदगी में भागे आरोपी: वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर चालक को आरोपियों से छुड़ाया, लेकिन मौके का फायदा उठा आरोपी फरार हो गए. इस घटना का वीडियो पुलिस कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह आरोपी बेखौफ होकर कानून के रखवालों के सामने रोडवेज ड्राइवर को पीट रहे हैं.

पहचान होने पर सख्त कार्रवाई: इधर, चालक की ओर से कोतवाली से ‎रिपोर्ट वापस लेने से पुलिस महकमे में नाराजगी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है, ऐसी घटनाएं समाज में गलत संदेश देती हैं. कोतवाली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कंट्रोल रूम के सीसीटीवी फुटेज की जांच में आरोपियों की पहचान होती है तो स्वतः संज्ञान लेते हुए शांतिभंग और मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

संपादक की पसंद

