खुशखबरी: मसूरी से दून और यमुनोत्री तक रोडवेज बसों का संचालन शुरू

मसूरी से देहरादून और यमुनोत्री रूट पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो चुका है.

Mussoorie
मसूरी से रोडवेज बसों का संचालन शुरू (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 18, 2025 at 2:20 PM IST

मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी से यमुनोत्री और देहरादून तक एक महीने से बंद पड़ी रोडवेज बसें आखिरकार फिर से दोड़ने लगी है. दरअसल बसों के संचालन की मांग को लेकर जनता और आंदोलनकारी काफी दिनों से आंदोलन कर रहे थे. प्रशासन द्वारा उनकी मांगें न मानने पर बड़े आंदोलन की धमकी दी थी, जिससे प्रशासन में भारी दबाव था.

18 अक्टूबर से मसूरी-देहरादून और मसूरी-यमुनोत्री रूट की बसों का संचालन शुरू हो गया है. करीब एक महीने से मसूरी रूट पर चलने वाली बसें बंद थीं. वजह बताई जा रही थी कि सड़क खराब है. लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पहले जैसी ही है. लोग अब इस मामले पर प्रशासन से इतने दिनों तक बसें सेवा संचालित न करने का कारण पूछ रहे हैं.

मसूरी से दून और यमुनोत्री तक रोडवेज बसों का संचालन शुरू (VIDEO-ETV Bharat)

इससे पहले लोगों ने शनिवार को रोडवेज ऑफिस पर बड़े धरने का ऐलान किया था. शनिवार सुबह जब काफी संख्या में लोग रोडवेज ऑफिस पहुंचे तो बसें पहले से ही चालू हो चुकी थीं. धरने के दबाव में प्रशासन ने सुबह 10 बजे से बसों का संचालन शुरू कर दिया था. हालांकि, फिर भी लोगों ने वहीं एक सभा की और साफ कहा कि अगर अब दोबारा बस सेवा रोकी गई, तो उग्र आंदोलन होगा.

सभा में प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की और तीन बड़ी मांगें रखीं जिसमें मसूरी और यमुनोत्री के लिए रोडवेज बसें नियमित चलें. छोटी बसों में सभी प्रकार के पास मान्य हों. लोक निर्माण विभाग एक हफ्ते में मसूरी रोड को पूरी तरह दुरुस्त करे. सभा में लोगों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ भी जमकर प्रदर्शन किया.

आंदोलनकारियों का कहना है कि एक माह बीत जाने के बाद भी सड़क की हालत वैसी की वैसी है. लोगों को सफर में परेशानी उठानी पड़ रही है. व्यापार में नुकसान हो रहा है और बच्चों की पढ़ाई तक पर असर पड़ रहा है. सभा के बाद प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम मसूरी के माध्यम से जिलाधिकारी को तीन सूत्रीय ज्ञापन सौंपा. इसमें उन्होंने अपनी तीनों मांगों को स्पष्ट रूप से रखा और कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर सुधार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा.

