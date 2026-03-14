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कैला देवी मेला: श्रद्धालुओं के लिए 140 रोडवेज बसें चलेंगी, 30 मिनट में मिलेगी करौली के लिए बस

आगरा: राजस्थान के करौली जिले के कैला देवी माता दर्शन के लिए श्रद्धालु पैदल यात्रा पर निकल रहे हैं. माता केला देवी के मेला को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और राजस्थान रोडवेज की बसें चलेंगी. दोनों राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों ने तैयारी पूरी कर ली है. इसके लिए आगरा में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों की संयुक्त बैठक भी हो चुकी है, जिसमें 14 मार्च से 3 अप्रैल तक दोनों राज्यों की ओर से श्रद्धालुाओं के लिए 140 बसें चलाई जाएंगी, जिससे माता के भक्तों को माता कैला देवी के दर्शन तक पहुंचने और वापस आने में कोई परेशानी ना हो.



बता दें कि आगरा में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के मेला अधिकारी व मुख्य प्रबंधक जगजीत, मुख्य प्रबंधक लोहागढ़ राकेश सैनी समेत अन्य अधिकारी आगरा आए, जिस पर आगरा में उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल, सेवा प्रबंधक व प्रधान प्रबंधक प्राविधिक तुलाराम वर्मा, एआरएम वित्त रविकांत मल्ल, एआरएम ईदगाह हेमंत तिवारी, एआरएम ताज डिपो राजेश यादव और स्टेशन प्रभारी बिजलीघर बस स्टेशन सत्यनारायण शर्मा की राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें करौली के कैला देवी मेला को लेकर रोडवेज बसें संचालित करने पर चर्चा हुई.



आगरा से कैला देवी का किराया कितना: उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम में आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम अधिकारियों के साथ बैठक में तय हुआ कि करौली जिले में स्थित माता कैला देवी मेले को लेकर 14 मार्च से 3 अप्रैल तक यूपी और राजस्थान रोडवेज की 70-70 बसें संचालित की जाएगी. इसके साथ ही यूपी रोडवेज ने एआरएम हेमंत तिवारी और राजस्थान रोडवेज से मुख्य मेला अधिकारी रवि कुमार मेहरा को नोडल अफसर बनाया है.

कैला देवी मेला को लेकर ऊंचा नगला और गंगापुर सिटी मोड़ पर चेक पोस्ट बनाई जाएगी, जहां पर रोडवेज बसों की जांच की जाएगी. आगरा के ईदगाह और बिजलीघर बस स्टैंड से सीधे कैला देवी की रोडवेज बसें मिलेंगी, जिनमें दोनों राज्यों का समान किराया 270 रुपये रहेगा.



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