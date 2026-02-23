ETV Bharat / state

हिसार में नेशनल हाईवे पर भीषण टक्कर, रोडवेज बस-ट्रक भिड़ंत में चालक की मौत, 13 यात्री घायल

हिसार में नेशनल हाईवे पर भीषण टक्कर ( Etv Bharat )

हिसार: जिले के हांसी क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. भिवानी से जींद की ओर जा रही हरियाणा रोडवेज की बस की सामने से आ रहे ट्रक से मुंढाल के पास जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 यात्री घायल हो गए. हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. घायलों को अस्पताल पहुंचाया: हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और एंबुलेंस को सूचना दी गई. घायलों को उपचार के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायलों में राहुल (निवासी बस), विक्रम (बीबीपुर), पाले राम व प्रदीप (भकलाना), रामगोपाल (मध्य प्रदेश), मोहित (चाहत खेड़ी), जिले सिंह, जयप्रकाश, विकास और सतबीर सहित अन्य यात्री शामिल हैं. कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों का इलाज जारी है. रोडवेज बस-ट्रक भिड़ंत में चालक की मौत (Etv Bharat)