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दौसा में ट्रक से भिड़ी उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस, 20 यात्री घायल

घायलों की हालत सामान्य. अधिकांश घायल यूपी के अलीगढ़ के निवासी.

The injured were admitted to Dausa Hospital.
घायलों को दौसा अस्पताल में भर्ती कराया (ETV Bharat Dausa)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 14, 2026 at 9:47 AM IST

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दौसा: जिले में रविवार सुबह 4:30 बजे बड़ा हादसा हो गया, जब आगरा बाईपास पर उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई. इसमें बस सवार 20 यात्री घायल हो गए. मौके पर चीख पुकार मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घायलों को बस से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया.

दौसा कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल अनिल कुमार ने बताया कि बस अलीगढ़ से जयपुर आ रही थी. इस दौरान दौसा में आगरा बाइपास पर तिवारी हॉस्पिटल कट के समीप अचानक बस आगे चल रहे ट्रक से जा भिड़ी. टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. बस की सवारियों में अफरा-तफरी मच गई. हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई. रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. हादसे में कुल 20 लोग घायल हुए. इनमें छह महिलाएं और दो बच्चे भी हैं. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला. घायलों को एंबुलेंस और अन्य वाहनों से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

पढ़ें: बड़ा हादसा : बालोतरा में स्लीपर बस आगे चल रही ट्रेलर से भिड़ी, 6 की मौत और 9 घायल, CM समेत इन नेताओं ने जताया दुख

हेड कांस्टेबल अनिल कुमार ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. हेड कांस्टेबल के अनुसार, प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि तड़के कम दृश्यता, चालक को झपकी आने या अन्य कारणों से हादसा हो सकता है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस और ट्रक को सड़क से हटवा यातायात सुचारू कराया और हादसे के कारणों की जांच शुरू की. पुलिस के अनुसार हादसे में घायल अधिकांश यात्री यूपी के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं. राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी यात्री की जान नहीं गई. सभी घायलों की हालत सामान्य बताई जा रही है.

पढ़ें: अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर रोडवेज बस से भिड़ी, कार सवार पांच लोगों की मौत

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20 PASSENGERS INJURED IN ACCIDENT
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BUS COLLIDES WITH TRUCK
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