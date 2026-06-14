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दौसा में ट्रक से भिड़ी उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस, 20 यात्री घायल

दौसा: जिले में रविवार सुबह 4:30 बजे बड़ा हादसा हो गया, जब आगरा बाईपास पर उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई. इसमें बस सवार 20 यात्री घायल हो गए. मौके पर चीख पुकार मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घायलों को बस से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया.

दौसा कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल अनिल कुमार ने बताया कि बस अलीगढ़ से जयपुर आ रही थी. इस दौरान दौसा में आगरा बाइपास पर तिवारी हॉस्पिटल कट के समीप अचानक बस आगे चल रहे ट्रक से जा भिड़ी. टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. बस की सवारियों में अफरा-तफरी मच गई. हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई. रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. हादसे में कुल 20 लोग घायल हुए. इनमें छह महिलाएं और दो बच्चे भी हैं. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला. घायलों को एंबुलेंस और अन्य वाहनों से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

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