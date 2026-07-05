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दादरी से रोडवेज की बस हुई चोरी, 36 घंटे में राजस्थान से बरामद, DTC का बर्खास्त ड्राइवर गिरफ्तार

झज्जर जिले का बस चोरी का आरोपीः जांच में जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, वह यह कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाला कोई नौसिखिया चोर नहीं, बल्कि परिवहन प्रणाली की रग-रग से वाकिफ एक 'इनसाइडर' था. दादरी सिटी थाना प्रभारी चन्द्र शेखर ने बताया कि "गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान झज्जर जिले के गांव दुल्हेड़ा निवासी अजय के रूप में हुई है. अजय दिल्ली DTC में चालक रह चुका है, जहां से विभाग ने उसे उसकी संदिग्ध गतिविधियों के कारण बर्खास्त कर दिया था.

चरखी दादरीः हरियाणा और राजस्थान पुलिस के एक साझा और बेहद सटीक ऑपरेशन में चरखी दादरी बस स्टैंड से फिल्मी अंदाज में चोरी हुई हरियाणा रोडवेज की बस को मात्र 36 घंटे के भीतर बरामद कर लिया गया है. आधुनिक सर्विलांस, सीसीटीवी मैपिंग और अंतरराज्यीय समन्वय के दम पर पुलिस ने न केवल सरकारी संपत्ति को सुरक्षित बचाया, बल्कि इसके पीछे छिपे एक शातिर दिमाग को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है.

चोरी के 5 मामले हैं दर्जः आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ पहले से ही चोरी के 4 से 5 मामले दर्ज हैं. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने वारदात से पहले दादरी बस स्टैंड की सुरक्षा व्यवस्था और टाइमिंग का बारीकी से अध्ययन किया था. सुरक्षा चूक का फायदा उठाते हुए उसने शुक्रवार रात ठीक 8:53 बजे लोहारू सब-डिपो की बस (HR-55 GV-3683) को स्टार्ट किया और बिना किसी को शक होने दिए बस स्टैंड से बाहर निकल गया.

बस को कबाड़ी में कटवाकर बेचने के फिराक में था आरोपीः शनिवार सुबह जब बस के मुख्य चालक महेंद्र कुमार पहुंचे, तो बस गायब देख प्रशासन में हड़कंप मच गया. तुरंत सिटी थाना पुलिस को अलर्ट किया गया. पुलिस ने बिना वक्त गंवाए हाईवे और बस स्टैंड के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, जिससे शुरुआती सुराग मिला कि बस लोहारू-राजस्थान बॉर्डर की तरफ बढ़ी है. इसके बाद दादरी पुलिस की विशेष टीम ने बस के संभावित रूट और तकनीकी इनपुट्स को ट्रैक करना शुरू किया. बस की लाइव मूवमेंट की पुष्टि होते ही राजस्थान पुलिस को अलर्ट भेजा गया. बताया जा रहा है कि आरोपी द्वारा राजस्थान में बस को काटवाकर बेचने की फिराक में था.

चित्तौड़गढ़ से चोरी हुई बस बरामदः सिटी पुलिस थाना प्रभारी चन्द्र शेखर ने बताया कि पुलिस को बस की लोकेशन पहले लोहारू की ओर मिली, जिसके बाद संभावित मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई. लगातार पीछा करते हुए पुलिस टीम ने बस को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के चिंदोरिया थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया और आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया.