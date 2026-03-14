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वीडियो कॉल पर बात करता रहा ड्राइवर, जींद में पलट गई बस, 25 लोग घायल

जींद में रोडवेज की बस पलटने से 25 यात्री घायल हो गए. घायलों को जींद और उचाना के अस्पतालों में भर्ती कराया गया.

Road Accident in JIND
हादसे में पलटी रोडवेज की बस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 14, 2026 at 8:08 PM IST

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जींद: हरियाणा के जींद जिले में शनिवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा पेश आया, जहां ड्राइवर की लापरवाही 50 जिंदगियों पर भारी पड़ गई. उचाना के नजदीक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर लांघ गई और सड़क किनारे खड़ी लोडिंग गाड़ी से टकराकर पलट गई. प्रत्यक्षदर्शियों और घायल यात्रियों के अनुसार जिस समय यह भयावह दुर्घटना हुई, बस चालक वीडियो कॉल पर बात करने में मसरूफ था. इस हादसे में करीब 25 सवारियां घायल हुई है जबकि 13 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं. अत्यधिक गंभीर स्थिति को देखते हुए बस ड्राइवर को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है.

सड़क से 20 मीटर दूर कच्चे रास्ते में जाकर पलट गई बसः टोहाना डिपो से राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए रवाना हुई बस (नंबर एचआर- 56जीवी-6198) शनिवार सुबह जब जींद-नरवाना नेशनल हाईवे पर बड़ौदा गांव के पास पहुंची तो उसकी रफ्तार काफी तेज थी. बस में सवार यात्री प्रवीण डूमरखां ने बताया कि ड्राइवर संदीप थुआ लगातार अपने मोबाइल पर किसी के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा था. ड्राइवर का पूरा ध्यान सड़क के बजाय मोबाइल स्क्रीन पर था. इसी बीच चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया. बस पहले तेज धमाके के साथ डिवाइडर से टकराई और फिर विपरीत दिशा में जाकर सड़क किनारे खड़ी एक लोडिंग टैंपू को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस सड़क से करीब 20 मीटर दूर कच्चे रास्ते में जाकर पलट गई.

जींद में रोडवेज की बस पलटने से 25 यात्री घायल (Etv Bharat)

खिड़कियां और शीशे तोड़कर घायलों को निकाला गया बाहरः बस पलटते ही हाईवे पर यात्रियों की चीख-पुकार मच गई. आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बस की खिड़कियां और शीशे तोड़कर घायलों को बाहर निकालना शुरू किया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस और स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से सभी 40 घायलों को उचाना और जींद के अस्पतालों में भर्ती कराया.

इलाज के लिए मरीज उचाना लाए गएः उचाना के चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुशील गर्ग ने बताया कि "अस्पताल में सुबह करीब 10 बजे से घायलों का पहुंचना शुरू हुआ. कुल 24 मरीज उचाना लाए गए, जिनमें से 18 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. जबकि 8 मरीजों को गंभीर फ्रैक्चर होने के कारण जींद रेफर किया गया है. बस चालक संदीप थुआ की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है. हादसे में प्रमुख रूप से घायल हुए लोगों में संदीप (ड्राइवर), सुरेंद्र (कंडक्टर), मानसी, अंकित, कमल, अंग्रेजो, विजय (प्रयागराज, यूपी), नीलम, नवीन, प्रवीन, राजपति, पाली और अनिल आदि के नाम शामिल हैं."

Road Accident in JIND
लोडिंग गाड़ी की स्थिति (Etv Bharat)

लोडिंग गाड़ी के पास खड़ी थी मौतः हादसे का शिकार हुई लोडिंग गाड़ी के चालक पंकज ने बताया कि "वह उचाना का ही निवासी है और अपनी गाड़ी का काम करवाने के लिए जींद जा रहा था. रास्ते में वह शौच के लिए गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर नीचे उतरा था. पंकज ने कहा कि मैं गाड़ी से नीचे था, इसलिए मेरी जान बच गई. अचानक एक तेज रफ्तार बस आई और मेरी खड़ी गाड़ी को चीरते हुए आगे जाकर पलट गई." दुर्घटना के तुरंत बाद पंकज और स्थानीय लोगों ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचित किया.

क्या बोले थाना प्रभारीः ट्रैफिक थाना प्रभारी शमशेर सिंह ने बताया कि जैसे ही पुलिस को हादसे की जानकारी हुई तो 10 मिनट के अंदर ही स्थिति को संभाल लिया गया. 10 से 15 मिनट के अंदर ही सभी घायलों को उपचार के लिए उचाना और जींद के अस्पताल में पहुंचाया गया. बस ओवरस्पीड में चल रही थी. डिवाइडर में टकराने के कारण बस ने अपनी लेन बदली और साइड में खड़े लोडिंग गाड़ी में जा टकराई. ड्राइवर समेत पांच से छह लोगों को ज्यादा गंभीर चोटें लगी हैं.

क्या बोले चिकित्सकः नागरिक अस्पताल उचाना के चिकित्सा अधिकारी सुशील गर्ग ने बताया कि "हादसे की जैसे ही सूचना मिली तो मरीजों का तुरंत उपचार शुरू किया गया. 24 मरीज उचाना के अस्पताल में पहुंचे हैं, जिनमें से छह की हालत गंभीर थी, जिन्हें यहां से रेफर किया गया. 18 मरीज को हल्की चोटें हैं, जिनको यहां प्राथमिक उपचार दिया गया है. बस ड्राइवर को फ्रैक्चर था, जिसे जींद अस्पताल ले जाया गया है."

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