मेरठ में रोडवेज बस ने पैदल जा रहे तीन लोगों को चपेट में लिया; महिला-पुरुष की मौत, एक महिला गंभीर

धार्मिक यात्रा पर नंगली तीर्थ के लिए निकले थे सभी, रोडवेज बस की तलाश कर रही पुलिस.

मृतक हरिओम और सरला.
मृतक हरिओम और सरला. (Photo Credit; Meerut Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 4:53 PM IST

2 Min Read
मेरठ : जिले के दौराला थाना क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सड़क किनारे पैदल नंगली तीर्थ जा रहे श्रद्धालुओं को चपेट में ले लिया. इसमें एक महिला और पुरुष की मौत हो गई. जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल है.

मेरठ के दौराला क्षेत्र के दादरी के पास यह हादसा हुआ. खतौली के शिवपुरी निवासी खाद व्यापारी हरिओम अपनी पत्नी सरिता और पड़ोसी राजेंद्र अपनी पत्नी सरला के साथ पैदल ही धार्मिक यात्रा पर नंगली तीर्थ के लिए निकले थे. रास्ते में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कुचल दिया. हादसे से हाईवे पर जाम के हालात बन गए. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया, लेकिन इसमें हरिओम और सरला की मौत हो गई. हरिओम की पत्नी सरिता को भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

इस मामले में दादरी पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने रोडवेज बस को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. दौराला थाना इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह ने बताया कि दुर्घटना करने वाली रोडवेज बस के बारे में स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है. वहीं, आसपास में हाइवे पर लगे कैमरों की भी पड़ताल की जा रही है. इधर, हादसे की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी गई है. जानकारी मिलते ही वे अस्पताल पहुंच गए हैं. पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

