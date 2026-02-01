ETV Bharat / state

मेरठ में रोडवेज बस ने पैदल जा रहे तीन लोगों को चपेट में लिया; महिला-पुरुष की मौत, एक महिला गंभीर

मेरठ : जिले के दौराला थाना क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सड़क किनारे पैदल नंगली तीर्थ जा रहे श्रद्धालुओं को चपेट में ले लिया. इसमें एक महिला और पुरुष की मौत हो गई. जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल है.

मेरठ के दौराला क्षेत्र के दादरी के पास यह हादसा हुआ. खतौली के शिवपुरी निवासी खाद व्यापारी हरिओम अपनी पत्नी सरिता और पड़ोसी राजेंद्र अपनी पत्नी सरला के साथ पैदल ही धार्मिक यात्रा पर नंगली तीर्थ के लिए निकले थे. रास्ते में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कुचल दिया. हादसे से हाईवे पर जाम के हालात बन गए. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया, लेकिन इसमें हरिओम और सरला की मौत हो गई. हरिओम की पत्नी सरिता को भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है.