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हरिद्वार में रोडवेज की चपेट में आए तीन कांवड़िए; एक की मौत, गदरपुर में ट्रक ने बुजुर्ग को कुचला

बाइक सवार युवक की मौत: बताया जा रहा है कि तीनों कांवड़िए एक ही बाइक पर सवार थे. श्यामपुर थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दो घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. मृतक और घायलों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

कांगड़ी फ्लाईओवर पर हुआ हादसा: कांवड़िए कांगड़ी फ्लाईओवर से गुजर रहे थे. उसी दौरान बाइक सवार कांवड़ियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बस संख्या ने टक्कर मार दी. हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक सवार तीनों कांवड़िये सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. इस दौरान एक कांवड़िए की मौत भी हो गई. जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद चालक बस समेत मौके से फरार हो गया था.

पहला हादसा: पहला मामला हरिद्वार जिले का है. श्यामपुर थाना क्षेत्र में कांगड़ी फ्लाईओवर पर शुक्रवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हरियाणा नंबर की बाइक पर सवार तीन कांवड़िए उत्तराखंड परिवहन निगम की बस की चपेट में आ गए. हादसे में एक कांवड़िये की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.

हरिद्वार/रुद्रपुर: उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में अलग-अलग सड़क हादसों में जहां दो लोगों की मौत हो गई. वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को पुलिस ने पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया हैं.

दूसरा मामला: दूसरा हादसा उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में हुआ. शुक्रवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में 58 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई. आरोप है कि तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. हादसा गदरपुर-दिनेशपुर मार्ग स्थित फ्लाईओवर के नीचे हुआ.

गदरपुर में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत. (ETV Bharat)

मृतक की शिनाख्त रुद्रपुर के वार्ड नंबर-19 खेड़ा कॉलोनी निवासी ब्रजलाल (58 वर्ष) के रूप में हुई है. मृतक के पुत्र विक्रांत कुमार ने पुलिस को दी गई तहरीर में ट्रक चालक की लापरवाही को हादसे का कारण बताते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस का पक्ष: गदरपुर पुलिस ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. दुर्घटना स्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हादसे की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाया जा सके. दुर्घटना में शामिल ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक मौके से फरार हो गया.

तीसरा मामला: तीसरा हादसा पौड़ी गढ़वाल जिले से सामने आया है. पौड़ी-देवप्रयाग मोटर मार्ग पर आज शुक्रवार को सबदरखाल के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जानकारी के अनुसार देवप्रयाग से पौड़ी की ओर आ रहा वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरा.

पौड़ी घटना स्थल की तस्वीर (ETV Bharat)

दुर्घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है. वहीं, दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ को भी सूचना दी गई है. फिलहाल वाहन में कितने लोग सवार थे और दुर्घटना में किसी के हताहत होने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस और एसडीआरएफ की टीम के मौके पर पहुंचने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है.

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