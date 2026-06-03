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लोहाघाट में 34 यात्रियों की जिंदगी बचाकर खुद की जान गंवा बैठा बस चालक, जानिए कैसे हुआ हादसा?

बस के पहिए के नीचे आने से चालक की मौत ( फोटो सोर्स- Police )

दरवाजा खुलने से नीचे गिरा चालक, पहिए के नीचे आने से मौत: यदि बस खाई में गिर जाती, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था. जिसमें यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती थी. बताया जा रहा है कि बस को नियंत्रित करने के प्रयास के दौरान चालक साइड का दरवाजा अचानक खुल गया, जिससे चालक सीट से नीचे गिर पड़े. दुर्भाग्यवश बस पहिया उनके ऊपर चढ़ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, बस में सवार 34 यात्रियों में से केवल एक महिला को मामूली चोटें आईं.

गहरी खाई में जाने से रोकने के लिए पहाड़ी की तरफ मोड़ी बस: प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों के मुताबिक, बुधवार यानी 3 जून की सुबह उत्तराखंड परिवहन निगम की बस जैसे ही कैल बकरियां मंदिर के पास एक मोड़ पर पहुंची, उसमें अचानक तकनीकी खराबी आ गई. स्थिति को भांपते हुए चालक बेनीराम थ्वाल ने सूझबूझ का परिचय दिया. उन्होंने बस को गहरी खाई की ओर जाने से रोकने के लिए तत्काल पहाड़ी की दिशा में मोड़ दिया.

चंपावत: लोहाघाट क्षेत्र में कई यात्रियों की जान बचाकर रोडवेज बस चालक खुद काल के गाल में समा गया. जहां धारचूला से टनकपुर जा रही रोडवेज बस रायकोट महर स्थित कैल बकरियां मंदिर के पास अचानक अनियंत्रित हो गई. ऐसे में चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को गहरी खाई में गिरने से बचा लिया, जिससे 34 यात्रियों की जान सुरक्षित बच गई, लेकिन यात्रियों की जिंदगी बचाने की इस जंग में वो अपनी जान गंवा बैठा. इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.

बस चालक का पता-

बेनीराम थ्वाल, निवासी बडोली, चंपावत

खुद जान गंवा बैठा, लेकिन 34 यात्रियों की बचाई जान: चालक की बहादुरी और सूझबूझ ने 34 यात्रियों की जान बचा ली, लेकिन वो खुद अपनी जिंदगी नहीं बचा सके. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और रोडवेज विभाग के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे. राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए जेसीबी की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बस को हटाया गया. फिर चालक के शव को बाहर निकाला गया. पुलिस ने आवश्यक पंचनामा कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

"बस में कुल 34 यात्री सवार थे. सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दूसरी बस की व्यवस्था की गई. प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण ब्रेक या स्टीयरिंग फेल होना माना जा रहा है. हालांकि, वास्तविक कारण तकनीकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा."- धीरज वर्मा, एजीएम, उत्तराखंड परिवहन निगम

रोडवेज बसों के फिटनेस पर उठे सवाल: इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि रोडवेज बसों में तकनीकी खामियों की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं, लेकिन समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते. लोगों ने हादसे की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और रोडवेज वाहनों की नियमित तकनीकी जांच सुनिश्चित करने की मांग की है.

हादसे के बाद मौके पर पुलिस कर्मी और अन्य लोग (फोटो सोर्स- Police)

स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और एक बड़े हादसे को टाल दिया. उनकी इस कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा. एक चालक की बहादुरी ने 34 जिंदगियां बचा लीं, लेकिन वो खुद अपनी जान नहीं बचा सका.

"यह बस धारचूला से टनकपुर जा रही थी. साइड से बस पहाड़ से टकरा गई. जिससे ड्राइवर छिटक कर नीचे गिर गया और पहिए के नीचे आ गया. जिससे उसकी जान चली गई. जबकि, बस में सवार 34 यात्री सुरक्षित हैं. बस को हटाकर शव निकाला गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है."- मोइद्दीन, तहसीलदार, लोहाघाट

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