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बरेली में टला बड़ा हादसा; रोडवेज बस अनियंत्रित होकर खाई में पेड़ से टकराई, 6 यात्री घायल

प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार ने बताया कि घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया.

बरेली में टला बड़ा हादसा
बरेली में टला बड़ा हादसा (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 5:24 PM IST

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बरेली : मीरगंज थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया. मुरादाबाद से बरेली आ रही रोडवेज बस के चालक को कथित तौर पर नींद की झपकी आ गई, जिससे अनियंत्रित होकर बस नेशनल हाईवे से उतरकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी. इस दौरान बस एक पेड़ से टकरा गई. हादसे में छह यात्री घायल हो गए.



पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, बरेली डिपो की रोडवेज बस दोपहर करीब एक बजे नल नगरिया के थोड़ा आगे गूला रोड स्थित प्राथमिक विद्यालय के सामने हादसे का शिकार हो गई. इस कारण बस सड़क से उतरकर खाई में चली गई, जिससे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई.

बरेली में टला बड़ा हादसा (Video credit: ETV Bharat)



मीरगंज थाना प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. घायलों में फरमान खान, आसमा, अमान, आदिल, हीरा और फरहाना को निजी एम्बुलेंस एवं 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मीरगंज में भर्ती कराया गया. सभी घायलों को सामान्य चोटें आई हैं और सभी की हालत खतरे से बाहर बताई गई है.



पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद बस चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना रोडवेज कंट्रोल रूम बरेली को दे दी गई है. कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं हुई. थाना प्रभारी रवि कुमार ने यह भी बताया कि फिलहाल किसी भी घायल यात्री की ओर से कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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