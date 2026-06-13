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बरेली में टला बड़ा हादसा; रोडवेज बस अनियंत्रित होकर खाई में पेड़ से टकराई, 6 यात्री घायल

बरेली : मीरगंज थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया. मुरादाबाद से बरेली आ रही रोडवेज बस के चालक को कथित तौर पर नींद की झपकी आ गई, जिससे अनियंत्रित होकर बस नेशनल हाईवे से उतरकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी. इस दौरान बस एक पेड़ से टकरा गई. हादसे में छह यात्री घायल हो गए.





पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, बरेली डिपो की रोडवेज बस दोपहर करीब एक बजे नल नगरिया के थोड़ा आगे गूला रोड स्थित प्राथमिक विद्यालय के सामने हादसे का शिकार हो गई. इस कारण बस सड़क से उतरकर खाई में चली गई, जिससे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई.