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रुद्रपुर-नैनीताल हाईवे पर रफ्तार का कहर, रोडवेज ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर

रोडवेज बस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर: यह हादसा उस समय हुआ जब ट्रैक्टर-ट्रॉली हल्द्वानी से रामपुर की ओर जा रही थी. इसी दौरान पीछे से आ रही रोडवेज बस संख्या UK07 PA 3042 ने ट्रॉली को टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि दूर-दूर तक लोगों ने इसे सुना. आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए.

रुद्रपुर-नैनीताल हाईवे पर भीषण हादसा: उत्तराखंड के रुद्रपुर-नैनीताल हाईवे पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया. जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड परिवहन निगम की एक रोडवेज बस ने पीछे से एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

रुद्रपुर: उत्तराखंड के रुद्रपुर में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. नैनीताल-दिल्ली हाईवे पर रोडवेज बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली की जोरदार भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

रोडवेज ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर (Photo- ETV Bharat)

हादसे में ट्र्रैक्टर चालक घायल: हादसे में ट्रैक्टर पर सवार इरशाद पुत्र सकूल नवी, निवासी असीमपुर थाना रामपुर, गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायल युवक को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया. डॉक्टरों के अनुसार, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.

हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल (Photo- ETV Bharat)

रोडवेज बस में सवार यात्री सुरक्षित: गौर करने वाली बात यह रही कि बस में सवार सभी यात्री इस हादसे में सुरक्षित बच गए. हालांकि, टक्कर के कारण बस को काफी नुकसान पहुंचा, जिससे यात्रियों में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही पंतनगर सिडकुल चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह बिष्ट पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तत्काल स्थिति को नियंत्रित किया और यातायात को सुचारू कराया. क्षतिग्रस्त बस के चलते यात्रियों को दूसरी बस की व्यवस्था कर हरिद्वार के लिए रवाना किया गया.

पुलिस ने दोनों वाहन हटाकर यातायात सुचारू कराया (Photo- ETV Bharat)

तेज रफ्तार माना जा रहा है हादसे का कारण: हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई थी, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सामान्य किया. पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया. प्रारंभिक जांच में दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार और लापरवाही माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हादसे की वास्तविक वजह सामने आ सके.

पुलिस ने वाहन चालकों से की अपील: पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे हाईवे पर निर्धारित गति सीमा का पालन करें और सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.

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