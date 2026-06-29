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हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज ने पिकअप को मारी टक्कर, 3 की मौत, 4 लोग घायल

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में भीषण हादसा हुआ है. हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर के पास बीती रात टनकपुर डिपो की रोडवेज बस और एक पिकअप वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

हरिद्वार में रोडवेज और पिकअप की आमने-सामने भीषण टक्कर: पुलिस के अनुसार टनकपुर डिपो की रोडवेज बस नजीबाबाद से हरिद्वार की ओर आ रही थी. पिकअप वाहन हरिद्वार से बिजनौर की ओर जा रहा था. फ्लाईओवर के मोड़ पर अचानक दोनों वाहनों के बीच आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि बस से पिकअप वाहन के बीच में टक्कर लगी थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए. बस भी ड्राइवर की साइड से क्षतिग्रस्त हो गई.

हरिद्वार में सड़क हादसा हुआ है (Etv Bharat)

रोडवेज और पिकअप के टकराते ही दो यात्री फ्लाईओवर से नीचे गिरे: हादसे के वक्त पिकअप में 10 लोग सवार थे. टक्कर इतनी भीषण थी कि दो व्यक्ति फ्लाईओवर से नीचे जा गिरे. हादसा होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई और लंबा जाम लग गया. सूचना मिलते ही श्यामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल 108 एंबुलेंस के माध्यम से घायलों को जिला चिकित्सालय हरिद्वार भेजा गया. वहीं क्रेन की मदद से पुलिसकर्मियों ने दोनों वाहनों को रास्ते हटाकर यातायात सुचारू कराया.