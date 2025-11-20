मऊ में रोडवेज बस ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर; एक ही परिवार की तीन महिलाओं की मौत, 7 घायल
पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने बताया कि दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के शीतला माता मंदिर गेट के सामने यह दुर्घटना हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 1:02 PM IST
मऊ: रोडवेज बस ने सवारियों से भरी ई-रिक्शा में टक्कर मार दी. इसमें एक ही परिवार की तीन महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चे घायल हैं. इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. तीन अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं, लेकिन खतरे से बाहर हैं. दुर्घटना की सूचना पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी अस्पताल पहुंचे और घायलों के बारे में जानकारी ली. दुर्घटना गुरुवार सुबह दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में दसई पोखरा शीतला मंदिर के ठीक सामने हुई.
पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने बताया कि दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के दसई पोखरा शीतला माता मंदिर के गेट के ठीक सामने हुई है. ई-रिक्शा में एक ही परिवार के लोग सवार थे. वह लोग देवरिया जिले से किसी रिश्तेदारी में आए हुए थे. सभी मृतकों की पहचान कर ली गई है.
मृतकों में महजबीन पत्नी रफीक अहमद, नूरी पत्नी तौकीर अहमद, शाहीन पत्नी तौहीद अहमद सभी निवासी सलेमपुर, देवरिया शामिल हैं. जो बच्चे और लोग घायल हैं, वह भी एक ही परिवार के हैं. टक्कर मारने वाली बस आजमगढ़ डिपो की थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की है. एक घायल की हालत गंभीर है, जिसे रेफर किया जा रहा है.
जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा ने बताया कि बेहतर इलाज के लिए मासूमों का सीटी स्कैन करवाया जा रहा है. जरूरत पड़ने पर उन्हें हायर सेंटर पर भी रेफर किया जाएगा. सभी देवरिया जिला के रहने वाले थे. बस को कब्जे में ले लिया गया है. चालक अभी फरार है. पुलिस आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है. फिलहाल, हम घायलों के बेहतर इलाज पर ध्यान दे रहे हैं. यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.
