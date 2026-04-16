रोडवेज बस के ब्रेक हुए फेल, जाबांज कांस्टेबल ने सूझबूझ से बचाई 40 से अधिक सवारियों की जान
कांस्टेबल ने न केवल बस को गड्ढे में गिरने से बचाया, बल्कि 40 से अधिक सवारियों को खरोंच तक नहीं आने दी.
Published : April 16, 2026 at 4:24 PM IST
बाड़मेर: जिले में एक जांबाज कांस्टेबल ने बहादुरी का परिचय देते हुए एक अनियंत्रित रोडवेज बस में सवार 40 से अधिक सवारियों की जान बचाई. दरअसल, सवारियों से भरी रोडवेज बस के ब्रेक फेल हो गए और अनियंत्रित हो गई. इस पर कांस्टेबल ने स्टेयरिंग संभाला और न केवल बस को गड्डे में गिरने से बचाया बल्कि सवारियों के साथ भी कोई अनहोनी नहीं होने दी.
रोडवेज के ब्रेक हुए फेल: पुलिस कांस्टेबल जेठाराम ने बताया कि जिले के धनाऊ थाने में चालक के पद कार्यरत हैं. गुरुवार को बाड़मेर से एक रोडवेज बस चौहटन की तरफ जा रही थी. इसमें वह भी सवार था. वह बाड़मेर से धनाऊ के लिए जा रहा था. इस दौरान बलाऊ फांटा के पास यह घटना हुई थी. बस के आगे चल रही एक पिकअप गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिया. जिसको देखते हुए रोडवेज चालक ने भी बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो गया था.
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बस और सवारी दोनों को बचाया: उन्होंने बताया कि बस अनियंत्रित होने की वजह से चालक भी सीट से नीचे गिर गया था. बस में 40 से अधिक लोग सवार थे जिसमें ज्यादातर महिलाएं थीं. उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया था. परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने स्टेरिंग अपने हाथों में ले लिया. उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद न केवल बस को एक बड़े गड्ढे में गिरने से बचाया बल्कि कुछ दूर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर रोककर बस में सवार करीब 40-50 लोगों की जिंदगी बचाई.
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राजनेताओं ने की बहादुरी की प्रशंसा: इस घटना के बाद पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी. इसके बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि बस में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं आई. हालांकि ड्राइवर को जरूर चोट लगी. बाड़मेर-जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, राज्यमंत्री केके बिश्नोई, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया और फोन के जरिए कांस्टेबल जेठाराम के बहादुरी की प्रशंसा की.