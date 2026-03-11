ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में रफ्तार का कहर; रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर, तीन की मौत

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज अस्पताल में भर्ती कराया.

शाहजहांपुर सड़क हादसा
शाहजहांपुर सड़क हादसा (ETV Bharat)
शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर से भीषण सड़क हादसे की खबर आ रही है. थाना अल्लाहगंज क्षेत्र में बुधवार की सुबह रोडवेज बस ने आर्टिका कार को टक्कर मार दी. हादसे में कार में सवार तीन लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई. जबकी एक गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां उसका इलाज चल रहा है.

जानकारी के अनुसार, थाना अल्लाहगंज क्षेत्र के हाईवे पर सुकसुकी गांव के पास आज सुबह घना कोहरा होने के चलते विजिबिलिटी बेहद कम थी. इसी दौरान ओवरटेक कर रही रोडवेज की बस ने सामने से आ रही एक कार को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में कार में सवार तीन लोगों की मौके पर मौत हुई है. जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर राजेश द्विवेदी ने बताया कि आज सुबह करीब 7 बजे थाना अल्हागंज क्षेत्र ग्राम सुगसुगी मोड़ से पहले रोडवेज बस ने एक आर्टिका कार को टक्कर मार दी, हादसे में अरुण (30) पुत्र गुरचरण, ऋषभ पुत्र (32), संजय (32) पुत्र बालक राम की मौत हो गई है. जबकि एक घायल है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. साथ ही मामले की जांच की जा रही है.

