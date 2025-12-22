ETV Bharat / state

मसूरी माल रोड से पटरी दुकानें हटाई गईं, अतिक्रमण मुक्त हुई सड़क, लोगों ने किया स्वागत

माल रोड से अपना सामान हटाते पटरी दुकानदार ( Etv Bharat )

मसूरी: पर्यटन नगरी पहाड़ों की रानी मसूरी की जीवनरेखा कही जाने वाली माल रोड को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन ने निर्णायक कदम उठा लिया है. लंबे समय से माल रोड पर लग रही पटरी दुकानों और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण बढ़ रही अव्यवस्था को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका ने संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. इस अभियान के तहत पटरी व्यापारियों का सामान जब्त किया गया. उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि अब माल रोड पर किसी भी हाल में पटरी नहीं लगने दी जाएगी. मसूरी माल रोड से पटरी दुकानों को हटाया गया: नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन और नायब तहसीलदार उपेन्द्र राणा के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में स्थानीय प्रशासन के साथ पुलिस बल भी तैनात रहा. कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने माल रोड पर अतिक्रमण कर दुकानें लगाने वाले पटरी व्यापारियों को मौके पर ही समझाया और भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी. प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा कि माल रोड पर दोबारा पटरी लगाई गई, तो संबंधित व्यापारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मसूरी माल रोड से अतिक्रमण हटाया गया (ETV Bharat) पटरी दुकानदारों का किया गया पुनर्वास: प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि पटरी व्यापारियों के पुनर्वास को लेकर पूरी योजना पहले ही तैयार कर ली गई है. शहर में कुल पांच वेंडर जोन चिन्हित किए गए हैं, जहां चयनित पटरी व्यापारियों को विधिवत स्थान आवंटित किया जा चुका है.