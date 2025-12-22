मसूरी माल रोड से पटरी दुकानें हटाई गईं, अतिक्रमण मुक्त हुई सड़क, लोगों ने किया स्वागत
माल रोड पर अतिक्रमण कर दुकानें लगाने वाले पटरी व्यापारियों को समझाया गया और भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी गई
मसूरी: पर्यटन नगरी पहाड़ों की रानी मसूरी की जीवनरेखा कही जाने वाली माल रोड को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन ने निर्णायक कदम उठा लिया है. लंबे समय से माल रोड पर लग रही पटरी दुकानों और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण बढ़ रही अव्यवस्था को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका ने संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. इस अभियान के तहत पटरी व्यापारियों का सामान जब्त किया गया. उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि अब माल रोड पर किसी भी हाल में पटरी नहीं लगने दी जाएगी.
मसूरी माल रोड से पटरी दुकानों को हटाया गया: नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन और नायब तहसीलदार उपेन्द्र राणा के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में स्थानीय प्रशासन के साथ पुलिस बल भी तैनात रहा. कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने माल रोड पर अतिक्रमण कर दुकानें लगाने वाले पटरी व्यापारियों को मौके पर ही समझाया और भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी. प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा कि माल रोड पर दोबारा पटरी लगाई गई, तो संबंधित व्यापारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पटरी दुकानदारों का किया गया पुनर्वास: प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि पटरी व्यापारियों के पुनर्वास को लेकर पूरी योजना पहले ही तैयार कर ली गई है. शहर में कुल पांच वेंडर जोन चिन्हित किए गए हैं, जहां चयनित पटरी व्यापारियों को विधिवत स्थान आवंटित किया जा चुका है.
अधिकारियों ने कहा कि जिन व्यापारियों का चयन हुआ है, वे केवल निर्धारित वेंडर जोन में ही अपनी दुकानें लगाएंगे. इससे एक ओर व्यापारियों को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर माल रोड की व्यवस्था भी सुचारू बनी रहेगी.
अतिक्रमण मुक्त हुई माल रोड: अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि माल रोड पर अतिक्रमण के कारण न केवल यातायात प्रभावित हो रहा था, बल्कि पर्यटकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. संकरी सड़क पर पटरी दुकानों और खड़ी गाड़ियों की वजह से अक्सर जाम की स्थिति बन जाती थी. इसे देखते हुए प्रशासन ने माल रोड को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त रखने का निर्णय लिया है.
अवैध रूप से खड़े वाहन भी हटाए गए: पटरी हटाने के साथ-साथ माल रोड पर अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस ने सड़क किनारे खड़े वाहनों के चालान काटे और कई वाहनों को हटवाया. प्रशासन का कहना है कि माल रोड पर यातायात व्यवस्था सुधारने और पैदल चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.
स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का स्वागत किया: स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है. लोगों का कहना है कि माल रोड से अतिक्रमण हटाने से न केवल आवाजाही आसान होगी, बल्कि मसूरी की सुंदरता और पर्यटन छवि भी और बेहतर होगी.
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि मसूरी में अतिक्रमण के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी.
