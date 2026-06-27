ETV Bharat / state

लातेहार में खतरों को आमंत्रित कर रहे अवैध गड्ढे, लगातार हादसों के बावजूद सिस्टम बेखबर

लातेहार के सदर प्रखंड क्षेत्र के आरागुंडी पंचायत में सड़क किनारे बने गड्ढे खतरों को आमांत्रण दे रहे हैं.

DANGEROUS POTHOLES IN LATEHAR
सड़क किनारे बने खतरनाक गड्ढे (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 27, 2026 at 4:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहार: जिले के ग्रामीण इलाकों में अवैध खनन से बने गड्ढे से लगातार खतरे की घंटी बज रही है. गड्ढों में भरे पानी के कारण दुर्घटनाएं भी हो रहीं हैं. लेकिन इस समस्या के समाधान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की जा रही है. प्रशासनिक उदासीनता और लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीण चिंतित हैं.

लातेहार जिले में लगभग एक दशक पूर्व जब नक्सलियों का साम्राज्य हुआ करता था तो सदर प्रखंड, बालूमाथ, बरियातू और हेरहंज प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जाता था. सदर प्रखंड के आरागुंडी पंचायत के लूटी गांव में फायर क्ले का बड़े पैमाने पर खनन होता था. खनन करने वाले लोग बड़े-बड़े गड्ढे कर फायर क्ले तो निकाल लेते थे, लेकिन वापस गड्ढों को मिट्टी से भरते नहीं थे.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (ईटीवी भारत)

क्षेत्र में जिस समय अवैध खनन किया जाता था, उस समय कच्ची सड़क होने के कारण आवागमन काफी कम होता था. लेकिन अब पक्की सड़क बन जाने के कारण आवागमन काफी अधिक हो गई है और यह गड्ढे अब काफी खतरनाक हो गए हैं. गड्ढे का बनावट भी इतनी खतरनाक है कि यदि कोई इसमें गिर जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है.

ग्रामीण कर रहे सुरक्षा की मांग

इस संबंध में स्थानीय ग्रामीण के साथ-साथ पंचायत जनप्रतिनिधि भी लगातार हो रही दुर्घटनाओं से चिंतित हैं. स्थानीय ग्रामीण सूरज उरांव का कहना है कि फायर क्ले उत्खनन के दौरान क्षेत्र में कई गड्ढे कर दिए गए हैं. इन गड्ढों के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन को ऐसे गड्ढों को तत्काल भरवा देना चाहिए या कम से कम यहां सुरक्षा के लिए घेराबंदी कर देनी चाहिए.

वहीं पंचायत समिति सदस्य सीता कुमारी ने कहा कि यह पूरा इलाका पिछड़ा है. बाजार के दौरान कई लोग नशे में हो होते हैं और मोटरसाइकिल या साइकिल के साथ गड्ढे में गिर जाते हैं. हादसे में कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इन गड्ढों को भरवाया नहीं गया या यहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए तो कभी भी बड़ी घटना हो सकती है.

विरोध करने पर मिलती थी नक्सलियों की धमकी

वहीं ग्राम प्रधान जेठा उरांव ने कहा कि जब यहां फायर क्ले का उत्खनन किया जा रहा था तो उस समय भी जमीन में बड़े-बड़े गड्ढे करने का विरोध ग्रामीण कर रहे थे. लेकिन काम रोकने के बाद नक्सलियों से धमकी मिलती थी. उन्होंने बताया कि गड्ढे काफी खतरनाक हैं. इसमें बच्चों के डूबने का खतरा हमेशा बना रहता है. कई बार बच्चे नहाने आ जाते हैं.

प्रशासनिक स्तर से की जा रही है जांच

वहीं जिला सांसद प्रतिनिधि अमलेश कुमार सिंह ने चिंता जताते हुए जिला प्रशासन से मांग किया है कि ऐसे अवैध गड्ढे को तत्काल भर दिया जाए या इसके आसपास बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं. जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना ना घटे. हालांकि इस संबंध में एसडीएम दिनेश कुमार ने कहा कि क्षेत्र में स्थित इस प्रकार के खतरनाक गड्ढों की जांच कराई जा रही है. जांच के बाद निश्चित रूप से प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: लातेहार में आसमानी कहर: दो अलग-अलग स्थानों में वज्रपात से युवती और 11 पशुओं की मौत

बरसात आते ही टापू में बदल जाता है गांव, प्रखंड मुख्यालय से कट जाता है संपर्क

लातेहार जिले के मालाबार गांव में गायब है नल जल योजना! पांच में से चार जलमीनार खराब

TAGGED:

DANGEROUS POTHOLES
LATEHAR
सड़क किनारे गड्ढे
मौत को दावत देते गड्ढे
DANGEROUS POTHOLES IN LATEHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.