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लातेहार में खतरों को आमंत्रित कर रहे अवैध गड्ढे, लगातार हादसों के बावजूद सिस्टम बेखबर

लातेहार: जिले के ग्रामीण इलाकों में अवैध खनन से बने गड्ढे से लगातार खतरे की घंटी बज रही है. गड्ढों में भरे पानी के कारण दुर्घटनाएं भी हो रहीं हैं. लेकिन इस समस्या के समाधान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की जा रही है. प्रशासनिक उदासीनता और लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीण चिंतित हैं.

लातेहार जिले में लगभग एक दशक पूर्व जब नक्सलियों का साम्राज्य हुआ करता था तो सदर प्रखंड, बालूमाथ, बरियातू और हेरहंज प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जाता था. सदर प्रखंड के आरागुंडी पंचायत के लूटी गांव में फायर क्ले का बड़े पैमाने पर खनन होता था. खनन करने वाले लोग बड़े-बड़े गड्ढे कर फायर क्ले तो निकाल लेते थे, लेकिन वापस गड्ढों को मिट्टी से भरते नहीं थे.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (ईटीवी भारत)

क्षेत्र में जिस समय अवैध खनन किया जाता था, उस समय कच्ची सड़क होने के कारण आवागमन काफी कम होता था. लेकिन अब पक्की सड़क बन जाने के कारण आवागमन काफी अधिक हो गई है और यह गड्ढे अब काफी खतरनाक हो गए हैं. गड्ढे का बनावट भी इतनी खतरनाक है कि यदि कोई इसमें गिर जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है.

ग्रामीण कर रहे सुरक्षा की मांग

इस संबंध में स्थानीय ग्रामीण के साथ-साथ पंचायत जनप्रतिनिधि भी लगातार हो रही दुर्घटनाओं से चिंतित हैं. स्थानीय ग्रामीण सूरज उरांव का कहना है कि फायर क्ले उत्खनन के दौरान क्षेत्र में कई गड्ढे कर दिए गए हैं. इन गड्ढों के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन को ऐसे गड्ढों को तत्काल भरवा देना चाहिए या कम से कम यहां सुरक्षा के लिए घेराबंदी कर देनी चाहिए.

वहीं पंचायत समिति सदस्य सीता कुमारी ने कहा कि यह पूरा इलाका पिछड़ा है. बाजार के दौरान कई लोग नशे में हो होते हैं और मोटरसाइकिल या साइकिल के साथ गड्ढे में गिर जाते हैं. हादसे में कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इन गड्ढों को भरवाया नहीं गया या यहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए तो कभी भी बड़ी घटना हो सकती है.