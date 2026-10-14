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कंक्रीट की जगह कचरे से बनेंगी सड़कें, PMGSY के तहत पर्यावरण और रोजगार दोनों को मिलेगा बढ़ावा

कंक्रीट की जगह कचरे से बनेंगी सड़कें ( ETV Bharat )

कोरबा: कचरे का प्रबंधन आज एक बड़ी चुनौती के तौर पर देश और दुनिया के सामने है. रोजाना हजारों और लाखों टन कचरा हर शहर की गलियों से निकलता है, और शहर में फैल जाता है. ये कचरा न सिर्फ हवा को जहरीली बनाता है बल्कि बीमारियों को भी बढ़ता है. कचरा प्रबंधन की दिशा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी पहल इसी समस्या को लेकर कोरबा मेंं शुरू की गई है. इसके तहत प्लास्टिक के कचरे से अब सड़कों का निर्माण किया जाएगा.

कंक्रीट की जगह प्लास्टिक के कचरे से बनेंगी सड़कें प्लास्टिक के कचरे से बनी सड़कें न सिर्फ टिकाउ होंगी बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी अहम योगदान भी देगी. प्लास्टिक का कचरा सालों साल जमीन पर बना रहता है. इस कचरे के इस्तेमाल से लोगों को और खासकर पर्यावरण को बड़ी राहत मिलेगी. ​प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बनने वाली नई सड़कों के निर्माण में वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग किया जाएगा. इस अनूठी और पर्यावरण के लिए अनुकूल तकनीक के लिए PMGSY द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है. इस पहल से न केवल सड़कों की गुणवत्ता और मजबूती में सुधार होगा, बल्कि वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या का भी स्थायी समाधान मिलेगा.