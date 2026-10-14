कंक्रीट की जगह कचरे से बनेंगी सड़कें, PMGSY के तहत पर्यावरण और रोजगार दोनों को मिलेगा बढ़ावा
वेस्ट टू वेल्थ के कॉन्सेप्ट से न सिर्फ प्लास्टिक के कचरे से मुक्ति मिलेगी बल्कि सड़कें टिकाऊ भी बनेंगी. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 14, 2026 at 10:29 AM IST
कोरबा: कचरे का प्रबंधन आज एक बड़ी चुनौती के तौर पर देश और दुनिया के सामने है. रोजाना हजारों और लाखों टन कचरा हर शहर की गलियों से निकलता है, और शहर में फैल जाता है. ये कचरा न सिर्फ हवा को जहरीली बनाता है बल्कि बीमारियों को भी बढ़ता है. कचरा प्रबंधन की दिशा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी पहल इसी समस्या को लेकर कोरबा मेंं शुरू की गई है. इसके तहत प्लास्टिक के कचरे से अब सड़कों का निर्माण किया जाएगा.
कंक्रीट की जगह प्लास्टिक के कचरे से बनेंगी सड़कें
प्लास्टिक के कचरे से बनी सड़कें न सिर्फ टिकाउ होंगी बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी अहम योगदान भी देगी. प्लास्टिक का कचरा सालों साल जमीन पर बना रहता है. इस कचरे के इस्तेमाल से लोगों को और खासकर पर्यावरण को बड़ी राहत मिलेगी. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बनने वाली नई सड़कों के निर्माण में वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग किया जाएगा. इस अनूठी और पर्यावरण के लिए अनुकूल तकनीक के लिए PMGSY द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है. इस पहल से न केवल सड़कों की गुणवत्ता और मजबूती में सुधार होगा, बल्कि वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या का भी स्थायी समाधान मिलेगा.
वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट: कलेक्टर
कोरबा जिले में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है. 15 अक्टूबर के बाद से सड़क निर्माण में गति आएगी. ग्रामीण के साथ ही साथ शहर की सड़कों में भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. कोरबा कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कहा, ''तकनीक के इस्तेमाल से सड़कों को और अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाया जा सकेगा. पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा को अपनाते हुए प्लास्टिक कचरे का रीसायकल कर इसे सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा. इससे पर्यावरण में फैल रहे प्लास्टिक कचरे के सुरक्षित निपटान में भी बड़ी मदद मिलेगी.''
रोजगार में होगी बढ़ोत्तरी और पर्यावरण की होगी सुरक्षा
इस योजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्वसहायता समूहों को सीधा लाभ पहुंचेगा. PMGSY द्वारा प्लास्टिक कचरा खरीदे जाने से स्वसहायता समूहों और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए साधन डेवलप होंगे. इससे ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे के एकत्रीकरण और संग्रहण में काफी तेजी आएगी. यह परियोजना सतत विकास के नजरिए से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे. इससे प्लास्टिक वेस्ट के निष्पादन की समस्या आसान होगी और आने वाले समय में एक स्वच्छ और बेहतर सड़क का निर्माण हो सकेगा.
प्लास्टिक युक्त सड़क का निर्माण
सड़क निर्माण में हर तरह का प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसके लिए मुख्य रूप से पॉलीथीन बैग, पैकेजिंग रैपर आदि का उपयोग किया जाता है.
जमा किए गए प्लास्टिक कचरे को अच्छी तरह साफ किया जाता है. साफ किए गए प्लास्टिक को रीसाइक्लिंग मशीनों की सहायता से छोटे-छोटे टुकड़ों या बारीक पाउडर ग्रैन्यूल्स में बदला जाता है. आमतौर पर प्लास्टिक के इन टुकड़ों का आकार 2.36 मिमी से 4.75 मिमी के बीच रखा जाता है. ताकि यह डामर के साथ आसानी से मिल सके.
सड़क बनती है मजबूत और टिकाऊ
भारत में आमतौर पर ड्राई प्रोसेस के तहत सड़क निर्माण होता है. जिसके तहत गर्म किए गए पत्थरों और गिट्टी में तय मात्रा में प्लास्टिक का चूरा मिलाया जाता है.
जैसे ही गर्म पत्थरों पर प्लास्टिक डाला जाता है, वह तुरंत पिघल जाता है और पत्थरों के चारों ओर एक मजबूत प्लास्टिक की परत बना लेता है. प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ जाने के बाद, इस मिश्रण में गर्म किया हुआ डामर मिलाया जाता है. डामर मिलाने से पहले उसे भी उचित तापमान पर गर्म किया जाता है. प्लास्टिक मिलने से डामर की पानी सोखने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है. जिससे बारिश के दिनों में सड़कों पर गड्ढेनहीं बनते. सड़क की उम्र सामान्य से लगभग दोगुनी हो जाती है.
इसके फायदे भी समझ लीजिए
- इसके इस्तेमाल से सड़कों पर दरारें नहीं आएंगी
- सड़कों पर जल्द गड्ढे नहीं बनेंगी
- सड़कें वाटरप्रूफ होंगी
- गाड़ियों के टायर भी जल्द खराब नहीं होंगे
- गाड़ियां बारिश में स्किट नहीं करेंगी
- सड़कों की बाइंडिंग मजबूत होंगी
- मानसून में सड़कें खराब नहीं होंगी
- डामर की बचत हो पाएगी
- सड़कों के रख रखाव का खर्च कम आएगा
- पर्यावरण भी सुरक्षित होगा और प्लास्टिक के कचरे से मुक्ति मिलेगी
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