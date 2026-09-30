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धनबाद में दुर्गोत्सव से पहले बदहाल सड़कों ने बढ़ाई लोगों की चिंता, पंडालों तक कैसे पहुंचेंगे श्रद्धालु

धनबाद में बदहाल सड़क की वजह से पंडालों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

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बदहाल सड़क (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2026 at 5:10 PM IST

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धनबाद: दुर्गा पूजा अब बेहद करीब है. धनबाद में पूजा पंडालों को अंतिम रूप देने का काम तेजी से जारी है. हर साल की तरह इस बार भी शहर में करीब 200 स्थानों पर पूजा आयोजित हो रही है, लेकिन पूजा की रौनक के बीच नगर निगम की सर्वे रिपोर्ट ने सड़कों की बदहाली को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

गड्ढे और जलजमाव की समस्या

रिपोर्ट के मुताबिक, 50 से अधिक पूजा पंडालों तक पहुंचने वाली सड़कों की स्थिति खराब है. कई जगहों पर गड्ढे और जलजमाव की समस्या सामने आई है. ऐसे में पूजा के दौरान बढ़ने वाली भीड़ के बीच श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

बदहाल सड़कों की कड़वी हकीकत (Etv Bharat)

सड़कों की बदहाल स्थिति

धनबाद में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं. शहर के अलग-अलग इलाकों में पूजा पंडाल आकार लेने लगे हैं. करीब 200 जगहों पर पूजा आयोजित होती है और इन्हें देखने के लिए धनबाद के अलावा आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन पूजा से पहले नगर निगम की सर्वे रिपोर्ट ने शहर की सड़कों की बदहाल तस्वीर सामने रख दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, 50 से अधिक पूजा पंडालों तक पहुंचने वाली सड़कों की हालत खराब है.

रिपोर्ट में पाई गई सड़कों की स्थिति खराब

नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक, सिटी की कई मुख्य सड़क अपेक्षाकृत ठीक हैं, लेकिन मोहल्लों और पूजा पंडालों तक पहुंचने वाली संपर्क सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे हैं. पॉलिटेक्निक रोड, झारखंडी, चानुडीह, मंडल बस्ती, ठाकुरकुल्ही, बारामुड़ी और लाबर्नी बेरा इलाके में पूजा पंडालों तक जाने वाली सड़कों की स्थिति खराब पाई गई है. इसके अलावा भूली के अलग-अलग ब्लॉक, झरिया, कतरास और सिंदरी अंचल के कई पूजा पंडालों के रास्तों पर भी गड्ढे मिले हैं.

दोपहिया वाहन, ऑटो और छोटे वाहनों के गुजरने में दिक्कत

बारिश के बाद इन गड्ढों में पानी जमा होने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है. दोपहिया वाहनों के साथ-साथ ऑटो और दूसरे वाहनों को भी इन रास्तों से गुजरने में दिक्कत हो रही है. पूजा के दौरान जब इन सड़कों पर श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी, तो परेशानी और बढ़ सकती है.

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सड़क पर कीचड़ और पानी (Etv Bharat)

सड़कों का स्थलीय निरीक्षण

सड़कों की स्थिति को लेकर नगर निगम ने भी तैयारी शुरू कर दी है. नगर आयुक्त के निर्देश पर अभियंत्रण शाखा के कनीय अभियंताओं को पूजा पंडालों तक पहुंचने वाली संपर्क सड़कों का सर्वे करने की जिम्मेदारी दी गई थी. अभियंताओं ने स्थलीय निरीक्षण के बाद सड़कों की स्थिति की जानकारी नगर निगम प्रशासन को सौंप दी है.

खराब सड़क और गड्ढों को दुरुस्त करने की तैयारी

अब सर्वे रिपोर्ट के आधार पर खराब सड़कों और गड्ढों को दुरुस्त कराने की तैयारी है, ताकि पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े. नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने कहा कि खस्ता हाल सड़कों की मरम्मती के निर्देश दिए गए हैं. पूजा से पहले उन्हें दुरुस्त कर लिया जाएगा.

लोगों के लिए बड़ी समस्या गया पुल की सड़क

वहीं, गया पुल की सड़क भी लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है. सड़क पर बने गड्ढों की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है. पूजा के दौरान इस रास्ते पर दबाव बढ़ने की स्थिति में जाम और आवागमन की समस्या बढ़ सकती है.

गया पुल की सड़क बार-बार खराब होने के पीछे सड़क पर बहने वाले नाले के पानी को बड़ी वजह बताया जा रहा है. पथ निर्माण विभाग के मुताबिक, लगातार पानी बहने की वजह से सड़क की मरम्मत टिकाऊ नहीं हो पा रही है. गड्ढों की भराई के बाद भी कुछ समय में सड़क दोबारा खराब हो जाती है.

Durga Puja 2026
दुर्गा पूजा के लिए तैयार हो रहा पंडाल (Etv Bharat)

कराई जाएगी गड्ढों की भराई

पथ निर्माण विभाग के मुताबिक, सरायढेला के पास बलियापुर बाईपास रोड की मरम्मत के लिए टेंडर हो चुका है. वहीं, अन्य प्रमुख सड़कों की मरम्मत के लिए भी निविदा जारी की गई है, लेकिन अब तक पर्याप्त संवेदकों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है. हालांकि विभाग का कहना है कि जहां तत्काल मरम्मत की जरूरत है, वहां स्थानीय स्तर पर गड्ढों की भराई कराई जाएगी. साथ ही दुर्गापूजा से पहले सड़कों को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है.

पंडालों तक पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए चुनौती

धनबाद में एक तरफ पूजा पंडालों की रौनक बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ नगर निगम की सर्वे रिपोर्ट ने सड़कों की बदहाली की तस्वीर सामने रख दी है. 50 से अधिक पूजा पंडालों तक पहुंचने वाली सड़कों की खराब स्थिति श्रद्धालुओं के लिए चुनौती बन सकती है.

अब देखना होगा कि नगर निगम और पथ निर्माण विभाग की तैयारियां पूजा से पहले कितनी जमीन पर उतरती हैं और पंडालों तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को गड्ढों और बदहाल सड़कों से कितनी राहत मिलती है.

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