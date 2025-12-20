ETV Bharat / state

बेमेतरा में 10 लाख की सड़क 10 दिन उखड़ने लगी, ग्रामीणों में आक्रोश, शिकायत के बाद भी जांच शुरू नहीं

बैजलपुर में 30 लाख की लागत से 3 सड़कों का निर्माण हुआ, इनमें अनियमितता सामने आई है. एक सड़क तो 10 दिन में उखड़ने लगी.

बेमेतरा में 10 लाख की सड़क 10 दिन उखड़ने लगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 20, 2025 at 4:41 PM IST

2 Min Read
बेमेतरा: जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर ग्राम बैजलपुर में 30 लाख रुपए की लागत से बनाए सी सी रोड निर्माण कार्य में भारी अनियमितता सामने आई है. निर्माण के 10 में दिनों में ही सड़क उखडने लगी है. वहीं सड़क निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने गुणवत्ताहीन बताया. मामले की शिकायत बेमेतरा के जनपद पंचायत जिला पंचायत और कलेक्टर से भी की गई है. शिकायत के 15 दिनों बाद भी जांच शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है.

बेमेतरा में 10 लाख की सड़क 10 दिन उखड़ने लगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है पूरा मामला?: दरअसल ग्राम बैजलपुर में 30 लाख रुपए की लागत से 3 सीसी रोड निर्माण कार्य किया गया था. आलम यह है कि निर्माण के चंद दिनों में ही सड़क उखड़ने लगी और जगह-जगह गड्ढे हो गए. 3 सड़कों में से एक सड़क तो बेहद खराब बनी है. घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जनपद पंचायत, जिला पंचायत और कलेक्टर कार्यालय तक शिकायत की.

निर्माण कार्य का सूचना पटल एक ग्रामीण के घर की ही दीवार पर लगा दिया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ठेकेदार की बड़ी लापरवाही: निर्माण कार्य का सूचना पटल एक ग्रामीण के घर की ही दीवार पर लगा दिया गया है. ग्रामीणों ने बताया कि सीसी रोड़ बनाने के लिए बेस भी तैयार नहीं किया गया. पुरानी सड़क पर ही 2 से 3 इंच मोटाई का सीसी रोड निर्माण कराया गया. 8 इंच की बजाए आधे से कम मोटाई की सड़क बना दी गई.

बैजलपुर में 30 लाख की लागत से 3 सड़कों का निर्माण हुआ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मामले में होगी उच्च स्तरीय जांच: मामले को लेकर बेमेतरा के अपर कलेक्टर प्रकाश भारद्वाज ने कहा कि टीम गठित कर मामले के संबंध में जांच कराई जाएगी. जनपद सीईओ से इसकी जानकारी ली जाएगी. तकनीकी टीम के माध्यम से SDO रैंक के अधिकारियों की उपस्थिति में जांच होगी. कोर कार्टिंग टेस्ट कराया जाएगा और गुणवत्ता का परीक्षण किया जाएगा.

