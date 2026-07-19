ETV Bharat / state

उत्तराखंड में बारिश से कई सड़कें बंद, कहीं गिरा मलबा तो कहीं आए भारी भरकम बोल्डर

लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील: मौसम विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी-नालों के किनारे न जाने और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है. वहीं, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को भी सतर्क रहने को कहा है. साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं.

21 जुलाई को देहरादून और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. जबकि, 22 और 23 जुलाई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर समेत पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. पूरे राज्य में गरज-चमक के साथ तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का भी अनुमान है.

भारी बारिश का अलर्ट: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तराखंड के लिए 19 से 23 जुलाई तक पांच दिनों का जिला स्तरीय मौसम पूर्वानुमान जारी किया है. पूर्वानुमान के मुताबिक, राज्य के ज्यादात हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है. 19 और 20 जुलाई को देहरादून, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार, पौड़ी और बागेश्वर समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश भी हो सकती है.

बता दें कि उत्तराखंड में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है. पिछले कई घंटों से लगातार हो रही बारिश ने मैदानी से लेकर पर्वतीय जिलों तक जनजीवन प्रभावित कर दिया है. राजधानी देहरादून समेत हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पर्वतीय जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है. सबसे ज्यादा असर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां जगह-जगह भूस्खलन होने से कई मोटर मार्ग बाधित हो गए हैं. इससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है.

देहरादून: उत्तराखंड में लगातार कई घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है. देहरादून के अलावा दूसरे मैदानी इलाकों और खासकर पर्वतीय जिलों के ज्यादातर क्षेत्र बारिश से प्रभावित दिखाई दे रहे हैं. लगातार हो रही बारिश के कारण पर्वतीय जिलों में कई मार्गों पर भूस्खलन की भी घटनाएं भी हुई. जिसके कारण कुछ मार्ग बाधित भी हुए हैं.

उत्तरकाशी जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी: मौसम विभाग ने 19 और 20 जुलाई के लिए उत्तरकाशी जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार जिले में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक, आकाशीय बिजली और तेज से अत्यंत तेज बारिश के दौर पड़ने की संभावना है. इस चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं.

बारिश से मार्ग हो रहा बाधित (फोटो सोर्स- Local Administration)

लगातार बारिश के कारण राज्य के कई पर्वतीय जिलों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं. कई स्थानों पर मलबा आने से सड़कें बंद हो गई हैं. लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीएमजीएसवाई और बीआरओ की टीमें प्रभावित मार्गों को खोलने में जुटी हुई हैं. हालांकि, लगातार हो रही बारिश राहत कार्यों में भी बाधा बन रही है. प्रशासन का कहना है कि जहां भी सड़कें बंद हो रही हैं, वहां मशीनें लगाकर जल्द से जल्द यातायात बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है.

उत्तरकाशी के पालीगाड़ में आया मलबा (फोटो सोर्स- Local Administration)

उत्तरकाशी में मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सभी विभागों को किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने को कहा गया है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा और आवागमन नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. किसी भी दुर्घटना या आपदा की सूचना का तत्काल आदान-प्रदान किया जाए.

मलबा गिरने से मार्ग पर आवाजाही बंद (फोटो सोर्स- Local Administration)

उत्तरकाशी जिले में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही प्रतिबंधित करने के निर्देश: चारधाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया है. ट्रेकिंग पर जाने वाले पर्यटकों और ट्रेकर्स को खराब मौसम के दौरान ट्रेकिंग नहीं करने की सलाह दी गई है. इसके साथ ही उत्तरकाशी जिले में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक यात्रियों और पर्यटकों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं. ताकि, किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

बारिश में रहें सावधान (फोटो- ETV Bharat GFX)

उत्तरकाशी में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश: उत्तरकाशी डीएम प्रशांत आर्य ने आपदा प्रबंधन के तहत गठित इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम (IRS) के सभी अधिकारियों और विभागीय नोडल अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं. वहीं, तहसील स्तर पर गठित त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT) को भी किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है.

बरसात के दौरान बरतें ये सावधानियां (फोटो- ETV Bharat GFX)

प्रशासन ने राजस्व उपनिरीक्षकों, ग्राम विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं. ताकि, ग्रामीण इलाकों में किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके. सभी पुलिस थानों और चौकियों को भी आपदा संबंधी उपकरणों एवं वायरलेस संचार व्यवस्था के साथ अलर्ट मोड पर रखा गया है.

उधर, उत्तरकाशी के अलावा चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा जैसे जिलों में भी भूस्खलन से कुछ सड़कें बाधित होने की खबरें आ रही हैं. हालांकि, जिला प्रशासन के स्तर पर संवेदनशील मार्गो में सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं. आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से भी जिला प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. मौसम विभाग की चेतावनी को देते हुए पर्वतीय जिलों को विशेष तौर पर चारधाम से जुड़े जिलों में विशेष एहतियात बरतने के लिए कहा गया है.

ये भी पढ़ें-