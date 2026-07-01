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दिल्ली को 'ईवी कैपिटल' बनाने का रोडमैप: नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नोटिफाई, 2030 तक प्रदूषण मुक्त राजधानी का संकल्प

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई EV पॉलिसी को दिल्ली के भविष्य के लिए 'ग्रीन लाइफलाइन' करार दिया है.

दिल्ली को 'ईवी कैपिटल' बनाने का रोडमैप
दिल्ली को 'ईवी कैपिटल' बनाने का रोडमैप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 1, 2026 at 2:50 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी को दुनिया के प्रमुख 'इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल' के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाया है. आज से दिल्ली में 'इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026' आधिकारिक तौर पर प्रभावी हो गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नीति को दिल्ली के भविष्य के लिए 'ग्रीन लाइफलाइन' करार दिया है. इस नीति का मुख्य उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह से स्वच्छ, आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाना है.

जानकारी के अनुसार 7,000 करोड़ रुपये के मेगा बजट वाली इस नीति में ग्राहकों के लिए न केवल भारी वित्तीय प्रोत्साहन हैं, बल्कि भविष्य के लिए एक व्यापक ईको-सिस्टम का खाका भी तैयार किया गया है. दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2030 तक राजधानी में कम से कम 32 लाख से अधिक ईवी की गाड़ियों को शामिल करना है. वर्तमान में 9.8 लाख ईवी गाड़ियां दिल्ली में पंजीकृत हैं.

दिल्ली को 'ईवी कैपिटल' बनाने का रोडमैप, सीएम रेखा गुप्ता को सुनिए (ETV Bharat)

प्रदूषण पर 'सर्जिकल स्ट्राइक': वाहनों का विद्युतीकरण ही एकमात्र समाधान

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की नवीनतम रिपोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में वायु प्रदूषण के कुल स्रोतों में वाहनों से निकलने वाला धुआं लगभग 23 प्रतिशत योगदान देता है, जो सबसे बड़ी चुनौती है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाले कुल वाहनों में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 67 प्रतिशत है. इसी को ध्यान में रखते हुए नई नीति में दोपहिया, तिपहिया और वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों को भी ईवी में बदलने को प्राथमिकता दी गई है.

वित्तीय प्रोत्साहन: सब्सिडी की बौछार और डीबीटी के जरिए सीधा लाभ

दिल्ली सरकार ने ईवी अपनाने वाले ग्राहकों को लुभाने के लिए सब्सिडी का पिटारा खोल दिया है. नई नीति के तहत, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 30,000 रुपये तक, तिपहिया वाहन पर 50,000 रुपये तक और एन-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रक पर 1,00,000 रुपये तक की भारी छूट दी जाएगी. सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से 100 प्रतिशत की पूर्ण छूट मिलेगी.

हालांकि, चार-पहिया कारों के मामले में यह सुविधा 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम कीमत) तक की कारों पर ही लागू होगी. सभी प्रकार की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी, ताकि बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो सके.

जल्द खरीदारी पर ज्यादा मुनाफा

नीति में 'पहले आओ, पहले पाओ' की तर्ज पर शुरुआती ग्राहकों को अधिक लाभ देने का प्रावधान है. उदाहरण के तौर पर, यदि आप पहले साल में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदते हैं, तो आपको 30,000 रुपये का लाभ मिलेगा. दूसरे साल में यह घटकर 20,000 और तीसरे साल में 10,000 रुपये रह जाएगा. इसी प्रकार तिपहिया और ट्रक श्रेणियों में भी प्रोत्साहन राशि क्रमिक रूप से कम होगी. इससे साफ है कि सरकार ईवी अपनाने की प्रक्रिया में तेजी चाहती है.

3 साल का रीसेल प्रतिबंध: सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने की कवायद

इस बार की नीति में एक कड़ा प्रावधान जोड़ा गया है. '3 साल का लॉक-इन पीरियड', अब दिल्ली में ईवी खरीदने वाला व्यक्ति 3 साल तक अपने वाहन को दूसरे राज्य में नहीं बेच पाएगा. परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहन का गलत फायदा उठाने से रोकना है. इससे पहले ऐसी कोई बंदिश नहीं थी, जिससे लोग सब्सिडी लेकर वाहन दूसरे राज्यों में बेचकर फिर से सब्सिडी का दावा करते थे.

इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल: 30,000 चार्जिंग पॉइंट्स

ईवी अपनाने में सबसे बड़ी बाधा 'रेंज एंग्जायटी' (बैटरी खत्म होने का डर) होती है. इसे दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में 30,000 नए ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को सरल बनाएगी.

चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल-डीजल की विदाई

दिल्ली सरकार ने भविष्य के लिए स्पष्ट टाइमलाइन तय कर दी है. 1 जनवरी 2027 तक एल-5 श्रेणी के ऑटो और एन-1 श्रेणी के मालवाहक वाहनों का केवल इलेक्ट्रिक रजिस्ट्रेशन होगा. 1 अप्रैल 2028 पेट्रोल-बाइक के पंजीकरण पर पूरी तरह रोक लग जाएगी. 2030 तक सभी स्कूल बसों में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक बसों की अनिवार्य होगी.

संस्थागत निगरानी और जवाबदेही

नीति के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति और एक समर्पित 'ईवी सेल' का गठन किया गया है. साथ ही, बैटरी रीसाइक्लिंग (Recycling) के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) तैयार करेगी ताकि पुरानी बैटरियों का सुरक्षित निस्तारण हो सके.

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