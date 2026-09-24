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हिमालयी जड़ी-बूटियों के संरक्षण के लिए बनेगा रोडमैप, सगंध खेती से जुड़े हैं करीब 47 हजार किसान

इस खाके को लेकर उद्यान विभाग जड़ी-बूटी केंद्र और अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठक कर विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाएगा. इस रोडमैप में मुख्य फोकस इस बात पर होगा कि प्रदेश के किसानों को विभाग कैसे प्रमोट कर रहा है और इस प्रक्रिया में आयुष विभाग की क्या भूमिका हो सकती है?

इसको देखते हुए अब आयुष विभाग प्रदेश में मौजूद जड़ी बूटियों के बेहतर इस्तेमाल और किसानों को प्रमोट करने पर जोर दे रहा है. इसके लिए आयुष विभाग जल्द ही उद्यान विभाग जड़ी-बूटी केंद्र समेत अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही है. इसको लेकर आयुष विभाग की ओर से एक खाका तैयार किया गया है.

देहरादून: उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद जड़ी-बूटियों के बेहतर इस्तेमाल और किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए विभागीय स्तर से पहल शुरू हो गई है. प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हजारों की संख्या में वनस्पतियां मौजूद हैं, जिसमें से करीब 2,300 वनस्पतियां ऐसी हैं, जिनका इस्तेमाल सदियों से दवाओं के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.

जड़ी-बूटी और सगंध खेती से जुड़े हैं करीब 47 हजार किसान: उत्तराखंड प्राकृतिक रूप से जड़ी-बूटियों का भंडार है. राज्य में पहले से ही जड़ी-बूटी और सगंध खेती से जुड़कर करीब 47 हजार किसान काम कर रहे हैं. ऐसे में आयुष विभाग ने प्रदेश को आयुष प्रदेश बनाने की दिशा में 186 गांवों को जड़ी-बूटी ग्राम के रूप में चिन्हित किया है, जिनमें से 13 गांव आयुष ग्राम बनने के लिए तैयार हैं.

वन तुलसी का पौधा (फाइल फोटो- Ayush Department)

राज्य सरकार पहले ही जड़ी-बूटी और सगंध प्रजाति के पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी बढ़ा चुकी है. कुछ प्रजातियों पर सब्सिडी में ढाई से तीन गुना तक वृद्धि की गई है. अधिकतम अनुदान की सीमा एक लाख रुपये या दो हेक्टेयर क्षेत्रफल निर्धारित की गई है.

तिमूर (फाइल फोटो- ETV Bharat)

नई प्रजातियों में तेजपत्ता, तिमूर और चंदन को भी सब्सिडी के दायरे में लाया गया है. ऐसे में आयुष विभाग इस क्षेत्र में क्या भूमिका निभा सकती है. इसको लेकर उद्यान विभाग और जड़ी-बूटी केंद्र के साथ मिलकर रोडमैप तैयार करेगी. ताकि, हिमालयी जड़ी-बूटियों के बेहतर इस्तेमाल और संरक्षण की रणनीति तैयार की जा सके.

जड़ी बूटी (फाइल फोटो- Ayush Department)

"उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद जड़ी बूटियों के बेहतर इस्तेमाल की दिशा में विभाग काम कर रहा है. इसको लेकर उद्यान विभाग के साथ बैठक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं. अगले दो से तीन दिनों में मैं खुद भी आयुष विभाग, उद्यान विभाग और जड़ी- बूटी केंद्र के अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही हूं."- रंजना राजगुरु, सचिव, आयुष विभाग उत्तराखंड

"वर्तमान समय में आयुष विभाग की ओर से एक खाका तैयार किया गया है. जिसको लेकर उद्यान विभाग और जड़ी बूटी केंद्र के साथ अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठक कर रोडमैप तैयार किया जाएगा. जिसमें मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा कि प्रदेश के किसानों को विभाग कैसे प्रमोट कर रहा है और उसमें आयुष विभाग का क्या रोल हो सकता है? इसको तय किया जाएगा."- रंजना राजगुरु, सचिव, आयुष विभाग उत्तराखंड

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