ETV Bharat / state

प्रयागराज में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की काउंटिंग की तैयारी, ये है प्लान

5 जनवरी से 9 जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण कार्य पूरा किया जाएगा.

समीक्षा बैठक
समीक्षा बैठक (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के संचालन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं. संगम नगरी में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में जनगणना का विस्तृत कार्यक्रम और कार्ययोजना निर्धारित की गई. तय कार्यक्रम के अनुसार, प्रदेश भर में स्व-गणना (सेल्फ-एन्यूमरेशन) का कार्य 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक चलेगा, जबकि मुख्य जनगणना अभियान 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक संचालित होगा. इसके बाद 5 जनवरी से 9 जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण कार्य पूरा किया जाएगा.

फील्ड स्तर पर प्रशिक्षण और तैनातियों का खाका तैयार: समीक्षा बैठक में जनगणना निदेशालय, लखनऊ के सहायक निदेशक एवं प्रयागराज प्रभारी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने द्वितीय चरण के क्रियान्वयन से संबंधित तकनीकी और प्रशासनिक सुझाव साझा किए. इसके तहत जिला स्तरीय अधिकारियों, चार्ज अधिकारियों, तकनीकी सहायकों और खंड शिक्षा अधिकारियों को स्व-गणना की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया. साथ ही फील्ड पर डेटा संकलन के लिए प्रगणकों और सुपरवाइजरों की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण से जुड़े विभागीय दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई.


प्रशिक्षण कार्यक्रम

मास्टर और फील्ड ट्रेनर: पांच मास्टर ट्रेनर कुल 226 फील्ड ट्रेनरों को तीन दिवसीय गहन प्रशिक्षण देंगे

प्रशिक्षण स्थल: झलवा स्थित शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी.

तय तिथियां: यह प्रशिक्षण दो चरणों में 5 से 7 अक्टूबर 2026 और 12 से 14 अक्टूबर 2026 के मध्य संपन्न होगा.

प्रचार-प्रसार और समयबद्धता पर प्रशासनिक जोर समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को जनगणना से जुड़े दायित्वों का समयबद्ध और प्रभावी निर्वहन करने का स्पष्ट निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी. आमजन की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्व-गणना पोर्टल व मोबाइल प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर विशेष बल दिया गया.

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/जिला जनगणना अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सभी उप जिलाधिकारी, चार्ज अधिकारी और तकनीकी सहायक उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें: प्रयागराज: 11,500 सहायक शिक्षक भर्ती से बाहर होने के कगार पर, D.EL.ED छात्रों का प्रदर्शन

यह भी पढ़ें: वोटर लिस्ट को लेकर प्रयागराज, सहारनपुर, मेरठ सहित कई शहरों में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन

TAGGED:

CENSUS 2027 PHASE 2
जनगणना 2027
CENSUS IN UP
PRAYAGRAJ NEWS
CENSUS 2027

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.