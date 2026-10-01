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प्रयागराज में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की काउंटिंग की तैयारी, ये है प्लान

समीक्षा बैठक ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के संचालन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं. संगम नगरी में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में जनगणना का विस्तृत कार्यक्रम और कार्ययोजना निर्धारित की गई. तय कार्यक्रम के अनुसार, प्रदेश भर में स्व-गणना (सेल्फ-एन्यूमरेशन) का कार्य 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक चलेगा, जबकि मुख्य जनगणना अभियान 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक संचालित होगा. इसके बाद 5 जनवरी से 9 जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण कार्य पूरा किया जाएगा.