आगरा हादसे में युवक की मौत पर जाम और पथराव, 11 पुलिसकर्मी घायल, जाने पूरा मामला
आक्रोशित ग्रामीण और पुलिस के बीच हुई बहस, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 10:36 AM IST
आगरा: फतेहाबाद थाना क्षेत्र में फिरोजाबाद मार्ग पर सोमवार देर शाम गांव पूठपुरा गांव के पास एक कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई, जिससे जमकर बवाल हुआ. हादसे के बाद बेकाबू कार ने कई और वाहनों को भी चपेट में लिया था, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया.
हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तो आक्रोशित ग्रामीण और पुलिस के बीच बहस हो गई, जिससे देखते ही देखते आक्रोशित ग्रामीणों और पुलिस में तकरार हो गई, जिससे पथराव में इंस्पेक्टर, पांच दरोगा समेत 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए. पथराव और खींचतान में पुलिसकर्मियों की वर्दी फट गई, जिससे कई थानों की फोर्स मौके पर बुलानी पडी. पुलिस ने जैसे तैसे मामले को संभाला और दबिश देकर चार संदिग्ध हिरासत में लिया.
बता दें कि आगरा के दयालबाग के खासपुर स्थित गांव बहादुरपुर निवासी 22 वर्षीय मनीष पुत्र सामलिया कपड़े की दुकान पर काम करता था. मनीष की फिरोजाबाद के तिवाए की गढ़ी में ससुराल है. सोमवार को उसके फूफा राजा बाबू के बेटे की लगन का कार्यक्रम फतेहाबाद के गांव पिन्नापुरा में था, जिसमें शामिल होने मनीष जा रहा था. इसके बाद काम से अपनी ससुराल चला गया.
दोपहर में तकरीबन साढे तीन बजे बाइक से लौटे और फतेहाबाद कस्बा की तरफ जा रहा था. फतेहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग पर गांव पूठपुरा के पास सामने से आई बेकाबू थार कार ने पहले स्कूटी सवार तीन युवक सुभाष, विवेक, कालू और खाद से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी. इसके बाद कार ने बाइक सवार मनीष को कुचल दिया. जिससे मनीष की मौके पर मौत हो गई. जबकि, हादसे में तीन युवक घायल हो गए. इसके साथ ही हादसे में ट्रैक्टर-ट्राली खाई में जा गिरी.
ग्रामीणों ने मंत्री की भी नहीं सुनी: बता दें कि हादसे के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया. आक्रोशित लोगों ने जाम लगा दिया. जिससे प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद का काफिला भी जाम में फंस गया. मंत्री ने आक्रोशितों लोगों से बात की. ग्रामीणों की मांग थी कि हादसे के बाद पुलिस ने गाड़ी और उसके चालक को भगा दिया. जिस पर मंत्री संजय निषाद ने पुलिस के उच्चाधिकारियों से बात की.
ग्रामीणों ने मंत्री की बात नहीं मानी. जैसे मंत्री संजय निषाद वहां से गए. इसके बाद पुलिस ने सख्ती बरती. पुलिस ने ग्रामीणों को हटाना चाहा तो ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया.
आक्रोशित भीड ने पुलिस को आधा किमी तक खदेड़ दिया. बवाल में पुलिस की वर्दी फट गई. जिससे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. हंगामा की सूचना पर डौकी, बमरौली कटारा, बसई अरेला समेत कई थानों से पुलिस मौके पर पहुंची.
चार संदिग्ध हिरासत में लिए, जांच जारी: डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि कार व ट्रैक्टर की टक्कर के दौरान एक बाइक सवार की मौत हो गई है, जिसमें आक्रोशित लोगों ने हंगामा और बवाल किया. उग्र लोगों ने पथराव कर दिया. पथराव में पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं. पुलिस ने जैसे तैसे मामला शांत किया. इसके बाद पुलिस ने हंगामा और बवाल करने वाले चार संदिग्ध हिरासत में लिए हैं. सभी से पूछताछ की जा रही है.
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