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NOC के बाद भी रुका सड़क निर्माण, भड़के ग्रामीणों ने नैनवां-दुगारी-बासी मार्ग पर लगाया 2 घंटे जाम

वन विभाग का कहना था कि सड़क निर्माण के लिए दिल्ली से स्वीकृति आ चुकी है, लेकिन पत्र पहुंचने में विलंब होने से गफलत हुई.

Villagers Portest in Bundi
सड़क पर बैठे ग्रामीण (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 2:52 PM IST

2 Min Read
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बूंदी: सड़क निर्माण बंद होने से आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा सोमवार को सड़क पर फूट पड़ा. नैनवां-दुगारी-बासी मुख्य मार्ग पर मानपुरा गांव में ग्रामीणों ने बबूल के कांटे बिछाकर करीब 2 घंटे जाम लगा दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी ने वन विभाग से मांगी गई एनओसी जमा करवा दी है, इसके बावजूद वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य बंद करवा दिया. निर्माण रुकने से संवेदक ने भी काम बंद कर दिया. इससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध शुरू कर दिया.जाम के कारण मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही थम गई. सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. इस दौरान स्कूली बच्चों, ग्रामीणों और राहगीरों को परेशानी हुई.

एनओसी जमा, फिर निर्माण क्यों रुका?: ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से सड़क निर्माण का इंतजार हो रहा है. अब काम शुरू हुआ तो उसे बीच में रुकवा दिया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि एनओसी जमा हो चुकी है तो काम बंद कराने की जरूरत क्यों पड़ी. ग्रामीणों ने मांग की कि जब तक निर्माण दोबारा शुरू नहीं होता, विरोध जारी रहेगा. जाम की सूचना पर पुलिस और नायब तहसीलदार ललित सेनी मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों को नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाकर जाम खोलने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण तत्काल निर्माण शुरू कराने की मांग पर अड़े रहे.

पढ़ें: डामर, एलडीओ व इमर्शन नहीं मिलने से NHAI व PWD के करोड़ों के काम बंद

डीएफओ का स्पष्टीकरण: वन विभाग के डीएफओ डॉ. आलोक नाथ गुप्ता ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए दिल्ली से स्वीकृति आ चुकी है. जंगली जानवरों के आवागमन के लिए अंडरपास भी बनेगा. स्वीकृति के संबंध में नैनवां रेंज कार्यालय को सूचित कर दिया गया है, लेकिन पत्र पहुंचने में देरी हुई है. उन्होंने कहा कि अब निर्माण रोकने जैसी कोई बात नहीं है.जाम के दौरान नैनवां प्रधान सहित कई लोग मौके पर पहुंचे. विभागीय समन्वय के बाद जल्द काम शुरू कराने की मांग को लेकर ग्रामीण अड़े हुए हैं.

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