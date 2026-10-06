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संभल में सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू, चंदौसी चौराहे पर स्थापित होगी पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा

चंदौसी चौराहे से दुकानदारों ने हटाया अतिक्रमण.

संभल में सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू
संभल में सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 6, 2026 at 8:57 PM IST

2 Min Read
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संभल: जनपद में सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है. चंदौसी चौराहे पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा स्थापित की जानी है. इसी को लेकर सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है.

एसडीएम विकास चंद्र के अनुसार, संभल में चंदौसी चौराहे पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा स्थापित की जानी है. इसी को लेकर प्रशासन कि ओर से मंगलवार सुबह से चौड़ीकरण का काम शुरू किया गया, सबसे पहले बिजली विभाग की टीम ने चौराहे से बिजली के दो पोल और तारों को दूसरे जगह शिफ्ट किया. सुबह करीब 9 बजे शुरू हुआ यह काम ढाई घंटे में पूरा हुआ.

इसके बाद नगर पालिका की जेसीबी से चौराहे के आसपास के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने का अतिक्रमण खुद ही हटा लिया. दुकानदारों का कहना है कि चौराहे के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने स्वेच्छा से अपनी दुकानों को हटाया है, मौके पर संभल के एसडीएम विकास चंद्र और बिजली विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे. अधिकारियों ने दुकानदारों से बातचीत की और मौके पर चल रहे काम का जायजा लिया.

एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि चंदौसी चौराहे पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा स्थापित की जानी है. इसी लिए चौराहे का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है. पीडब्ल्यूडी विभाग, विद्युत विभाग और नगर पालिका के समन्वय से यह काम किया जा रहा है.

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STATUE PRITHVIRAJ CHAUHAN INSTALLED
ROAD WIDENING IN SAMBHAL
चंदौसी में अतिक्रमण
ENCROACHMENT IN CHANDAUSI

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