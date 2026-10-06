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संभल में सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू, चंदौसी चौराहे पर स्थापित होगी पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा

संभल में सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल: जनपद में सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है. चंदौसी चौराहे पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा स्थापित की जानी है. इसी को लेकर सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है.



एसडीएम विकास चंद्र के अनुसार, संभल में चंदौसी चौराहे पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा स्थापित की जानी है. इसी को लेकर प्रशासन कि ओर से मंगलवार सुबह से चौड़ीकरण का काम शुरू किया गया, सबसे पहले बिजली विभाग की टीम ने चौराहे से बिजली के दो पोल और तारों को दूसरे जगह शिफ्ट किया. सुबह करीब 9 बजे शुरू हुआ यह काम ढाई घंटे में पूरा हुआ.