ETV Bharat / state

बनारस में 187 मकानों की नोटिस की मियाद पूरी; 18 लोगों ने जमा किए कागजात, व्यापारी बोले- 'बहुत कम है मुआवजा'

'सर्किल रेट का दोगुना रेट दिया जा रहा' : उन्होंने कहा कि नियम के मुताबिक, प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा पुनर्वास और पुनर्स्थापना की प्लानिंग की जाएगी. अभी जो चीज निश्चित है, उसके आधार पर यदि सहमति बन जाती है तो सर्किल रेट का दोगुना रेट उपलब्ध करवाया जा रहा है, नहीं तो अधिनियम के आधार पर मुआवजा की राशि का वितरण होगा.

कागजात जमा करने की अपील : अधिशासी अभियंता ने कहा कि लोगों को एक निर्धारित अवधि का समय दिया गया था. 17 अक्टूबर का वक्त बीत चुका है. लोगों से यही अपील है कि जल्द से जल्द मुआवजे के लिए अपने कागजात जमा करवा दें, क्योंकि यदि लोग नहीं पहुंचते हैं तो फिर अधिग्रहण 2013 नियमावली का सहारा लेना ही मजबूरी हो जाएगा.

शासन से निर्देश मिलने के बाद होगी कार्रवाई : पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता केके सिंह का कहना कि मकान मालिक से जुड़े मामलों के लिए शासन से दिशा निर्देश मांगा गया है. वहां से निर्देश आने के बाद उसी आधार पर कार्रवाई शुरू की जाएगी.

18 लोगों ने जमा किए कागजात : लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से लगाए गए अस्थाई कैंप कार्यालय पर 18 लोगों ने मुआवजे के लिए अपने कागजात जमा किए हैं. जिनका वेरिफिकेशन जारी है.

187 मकानों को नोटिस : दालमंडी में 187 मकान को खाली करने का नोटिस भी लगा दिया गया था. नोटिस की मियाद 17 अक्टूबर को ही पूरी हो गई है, लेकिन त्योहारों की वजह से दालमंडी में कोई एक्शन अब तक शुरू नहीं हुआ है.

वाराणसी : पूर्वांचल के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के तौर पर पहचान रखने वाली दालमंडी की सड़क को चौड़ा करने की प्लानिंग है. विश्वनाथ मंदिर तक नए रास्ते का निर्माण करने के लिए बेनिया बाग से चौक तक 650 मीटर सड़क का चौड़ीकरण होना है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बजट भी पास हो गया है.

'रजिस्ट्री की प्रक्रिया के बाद होगी कार्रवाई' : उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में लोग खुद से आगे आएं और अपने कागजात प्रस्तुत करके रजिस्ट्री प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि जो 18 लोगों ने अपने कागजात जमा किए हैं. उनकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी.







'17 अक्टूबर तक का दिया गया था वक्त' : अधिकारियों का कहना है कि 187 भवन मालिकों को नोटिस दिया जा चुका है. उनको 17 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया था, ताकि वह अपने कागज प्रस्तुत करके 44 हजार वर्ग मीटर निर्धारित सर्किल रेट से दोगना यानी 88 हजार वर्ग मीटर के आधार पर अपनी संपत्ति का आकलन करवाकर मुआवजे की धनराशि लें, ताकि कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके.

उनका कहना है कि अभी तक लोग पीडब्ल्यूडी के कैंप कार्यालय में अपने कागजात के साथ पहुंच ही नहीं रहे हैं, लगभग 18 लोग पहुंचे हैं, जिनके सर्वे का काम भी अभी पूरा नहीं हो पाया है. जिसकी वजह से रजिस्ट्री का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है. अधिकारियों का कहना है कि व्यापारियों और स्थानीय लोगों को जो भी शंकाएं हैं, उनके समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम की टीम को संयुक्त रूप से ऑफिस बनाकर चौक परिसर में ही बैठाया गया है.



कैंप कार्यालय में मौजूद राजस्व अधिकारियों का कहना है कि एक 15 वर्ग मीटर की दुकान में तीन हिस्सेदारों के शामिल होने के साथ उनकी रजिस्ट्री की तैयारी शुरू हो गई है. उनके कागजात सर्वे में सही पाए गए हैं. उनका कहना है कि अभी तक लोग अलग-अलग तरह के विवादों में उलझे हुए हैं.

उनका कहना है कि किसी के पास मकान के कागजात नहीं हैं तो किसी के पास अपनी संपत्ति का कोई प्रूफ नहीं है. किराएदारी विवाद भी सबसे बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मकान मालिक खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं. ऐसी स्थिति में किराएदार और मकान मालिक के आपसी समन्वय से बातचीत करके ही बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए दोनों पक्षों को पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग से मिलना होगा.

जानिये क्या बोले व्यापारी...



व्यापारी माजिद अली का कहना है कि हम चाहते हैं कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी यहीं पर आ जाएं. स्थानीय लोगों को स्पष्ट और संतुष्ट करें. कोई अधिकारी नहीं आ रहा है. हम लोग चाहते हैं कि वह खुद आयें और बतायें कि क्या है और क्या नहीं है. हमें बताएं कि किस आधार पर जमीन का मुआवजा मिल रहा है. जिस आधार पर वह मुआवजा दे रहे हैं, उतने पैसे में कोई प्रॉपर्टी मिलेगी भी नहीं.

स्थानीय निवासी शकील अहमद ने कहा कि दालमंडी का कारोबार आज का नहीं बल्कि 60 से 70 वर्ष पुराना है. सैकड़ों वर्षों से यहां पर बुजुर्गों ने इन दुकानों को स्थापित किया है, अब एक झटके में उजाड़ दिया जा रहा है. उनका कहना है कि या तो सरकार उचित मुआवजा दे या फिर दुकानों को एक बाजार बनाकर स्थापित करे, ताकि हम अपनी रोजी-रोटी चला सकें.

यह है योजना : दालमंडी चौड़ीकरण के लिए जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई के लिए योजना तैयार कर रहा है. चौक थाना परिसर में ही राजस्व और पीडब्ल्यूडी की टीमों को अस्थाई कैंप लगाकर बैठाया गया है. यहां पर 650 मीटर दालमंडी की सड़क चौड़ी करने के लिए 187 संपत्तियों को क्रय करने की तैयारी की गई है.

225 करोड़ की धनराशि से इसका निर्माण कार्य होना है. दालमंडी के लेआउट के अनुसार सड़क के दोनों छोर यानी दाएं और बाएं 8.5 मीटर चौड़ीकरण का काम करते हुए टोटल 17.4 मीटर सड़क चौड़ी करने की तैयारी है.

'जल्द शुरू होगा सर्वे का काम' : इस बारे में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता केके सिंह का कहना है कि सर्वे का काम जल्द शुरू होगा. बातचीत के आधार पर चौड़ीकरण के कार्रवाई को शुरू किया जाएगा. सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए लगातार बैठकर की जा रही हैं. उन्होंने बताया कि हमारे अस्थाई कैंप कार्यालय में लोग कागजात लेकर पहुंचे नहीं रहे हैं, अभी तक 18 लोग आए हैं, जिनके कागजातों के वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है



यह भी पढ़ें : बनारस के धार्मिक स्थलों समेत 187 मकानों-दुकानों पर हर हाल में होगा एक्शन; प्रशासन ने कहा- सर्किल रेट से दोगुना देंगे मुआवजा

यह भी पढ़ें : बनारस में PWD तोड़ेगा 187 मकान, पैसा भी देगा; फिर भी मुआवजा लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा