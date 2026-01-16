सड़क चौड़ीकरण के नाम पर घर उजाड़ने का आरोप, सरकार से लगाई गुहार
भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 1 खमरिया के लगभग 100 से ज्यादा परिवार इन दिनों कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 16, 2026 at 1:58 PM IST
दुर्ग: गुरुवार को भिलाई नगर निगम के खमरिया में रहने वाले कई लोग नोटिस की कॉपी लेकर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे. लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई कि उन्हें बेघर न किया जाए.
सड़क चौड़ीकरण के नाम पर घर से बेदखल करने का आरोप
दरअसल स्मृति नगर पेट्रोल पंप से आईआईटी मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण प्रस्तावित है. जिसके लिए खमरिया में रहने वाले लोगों को सालभर पहले से जगह खाली करने को लेकर नोटिस भेजा गया. पहले दो बार भेजे गए नोटिस को रहवासियों ने गंभीरता से नहीं लिया. अब तीसरी बार नोटिस मिलने और तीन दिन में घर खाली करने को लेकर सभी चिंता में आ गए हैं. सरकार से उनका घर ना उजाड़ने की अपील कर रहे हैं.
कलेक्ट्रेट पहुंचे टोमन लाल साहू ने कहा "शासन प्रशासन और पीड्ब्ल्यूडी से हम ये कहना चाहते हैं कि रोड बनाने के लिए काफी जमीन है लेकिन इसके लिए हमारा घर उजाड़ा जा रहा है. हमारी मांग है कि वहां रहने वाले सभी परिवारों को रहने के लिए घर चाहिए.
सरकार से महिला की गुहार
स्थानीय महिला जमुना चंद्रवंशी ने बताया कि पिछले 40 से 50 साल से हम रह रहे हैं. अब आईआईटी के लिए रोड निर्माण के लिए हमें घर खाली करने के लिए कहा गया है. हम कहां जाएंगे. किराए से रहने की भी हमारी हैसियत नहीं है. महिला ने बताया कि साल भर पहले एक बार नोटिस भेजा गया था. उसके बाद छह महीने पहले और 2 महीने पहले लास्ट नोटिस भेजा गया, जिसमें तीन दिन का समय दिया गया है.
लोगों ने सरकार से गुहार लगाई कि उनकी समस्या को सुने और उन्हें घर से बेघर ना करें.