बारिश के बाद कीचड़ में तब्दील हुई सड़क, दोनों ओर लगी वाहनों की कतार
गौरेला पेंड्रा मरवाही में बारिश के बाद लोग अब बदहाल सड़क से परेशान हैं.बारिश के बाद मिट्टी कीचड़ में बदली जिसमें कई वाहन फंस गए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 8, 2026 at 12:45 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 1:05 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही : मध्यप्रदेश के जबलपुर से अमरकंटक, केंवची होते हुए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को रतनपुर और बिलासपुर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-45 बारिश के दौरान राहगीरों के लिए मुसीबत बन चुका है. निर्माणाधीन सड़क की बदहाल स्थिति और बारिश के बाद जगह-जगह बने कीचड़ के कारण इस मार्ग पर आए दिन जाम लग रहा है. शनिवार को एक बार फिर एनएच-45 पर जाम लग गया. बताया जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर यह तीसरी बार है, जब इस मार्ग पर यातायात बाधित हुआ है.
सड़क या कीचड़ ?
जानकारी के अनुसार, केंदा से दारसागर, मझवानी और बासाझाल के बीच सड़क की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है.सड़क निर्माण के दौरान ठेका कंपनी ने सड़क के निचले हिस्सों और खराब जगहों पर मिट्टी डालकर फिलिंग की थी.लेकिन बारिश के बाद ये मिट्टी कीचड़ में बदल गई. कीचड़ में भारी मालवाहक वाहनों के पहिए धंसने लगे, जिसके कारण छोटे वाहन कीचड़ में फंस गए.देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहन की कतारें लग गई.
राहगीर हो रहे हैं परेशान
कीचड़ में यात्री बस, कार, ट्रक और अन्य छोटे-बड़े वाहनों के फंसने से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.कई वाहन चालक घंटों तक जाम खुलने का इंतजार करते रहे.मार्ग पर यातायात प्रभावित होने से यात्रियों का समय बर्बाद हुआ. जरुरी काम से आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी. स्थानीय लोगों का कहना है कि एनएच-45 मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है.
बिलासपुर और जीपीएम जिले को जोड़ता है मार्ग
इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री और मालवाहक वाहन गुजरते हैं. इसके बावजूद निर्माणाधीन हिस्से में यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जा रही है.बारिश के दौरान सड़क की स्थिति और खराब हो जाती है, जिससे वाहन फंसने और जाम लगने की समस्या लगातार बढ़ रही है.
लगातार जाम की स्थिति से लोगों में ठेका कंपनी और संबंधित विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है.स्थानीय लोगों ने सड़क के खराब हिस्सों को तत्काल दुरुस्त करने, कीचड़ वाले स्थानों पर उचित मटेरियल डालने तथा यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की है, ताकि महत्वपूर्ण एनएच-45 पर बार-बार लगने वाले जाम से राहगीरों को राहत मिल सके.
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