अमित शाह आए, शाही सड़क लाए! ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी के घर फर्राटे से पहुंचेंगे

अटल जी के घर की रोड बनवाने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने न कोई पत्र लिखा और ना ही कोई निर्देश दिए लेकिन ये रोड उनके एक कार्यक्रम की वजह से बनवाई गई है. वह भी एक दिन में. और अब नगर निगम इस ताजी रोड को धोकर चमकाने में लगा हुआ है. ईटीवी भारत ने इस नई व्यवस्था पर अटलजी के पैतृक निवास के आसपास रहने वाले लोगों से बातचीत कर जायजा लिया.

ग्वालियर : देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के ग्वालियर निवास के बाहर अचानक बनी सड़क चर्चा का विषय बन गई है. ग्वालियर के कमल सिंह बाग इलाके में आज भी उनका पैतृक निवास है और तीन दिन बाद उनकी जयंती है. उनके पड़ोस में रहने वाले लोग इस बार ज्यादा खुश हैं क्योंकि एक दशक बाद अटल जी की गली में अच्छी रोड बन गई है और इस रोड का श्रेय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को दिया जा रहा है.

पहले नई सड़क बनाई, अब धुलाई करा रहा नगर निगम

जब ईटीवी भारत संवाददाता पीयूष श्रीवास्तव कमल सिंह बाग पहुंचे तो अटल जी के घर तक नई सड़क नजर आई. लोग घरों के बाहर खड़े कंक्रीट सड़क को ही निहार रहे थे. क्योंकि इस सड़क को बने वैसे एक दशक से ज्यादा हो चुका था. दो दिन पहले तक सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे पूरी गली में थे और कई जगह सड़क उखड़ी थी. हर साल अटल जी की जयंती पर कोई ना कोई बड़ी हस्ती अमूमन उनके पैतृक घर आती है. ऐसे में हर साल पैच वर्क कर दिया जाता था. लेकिन इस बार पूरी सीमेंटेड रोड फिर बना दी गई, वो भी एक दिन में.

अटल जी का पैतृक निवास (Etv Bharat)

जब ईटीवी भारत ने आसपास खड़े लोगों से बात की तो अटल जी के ही घर के ठीक पीछे रहने वाले पड़ोसी ने कहा, '' आज की स्थिति देख कर लगता है कि गृह मंत्री या दूसरे उच्च पदों पर आसीन लोग यहां हर दो चार महीने में आते रहें तो इस कॉलोनी की किस्मत चमकी रहेगी. क्योंकि जब भी कोई नेता आता है तभी यहां साफ सफाई होती है.''

दो दिन पहले तक इसी सड़क पर थे बड़े-बड़े गड्ढे (Etv Bharat)

साल के तीन दिन त्योहार जैसे

स्थानीय निवासी ने आगे कहा, '' अटल जी के घर के पास रातों रात गली की सड़क तो बनी है लेकिन सिर्फ आधी, अटल जी के घर के थोड़ा ही आगे रोड अधूरी छोड़ दी गई है. आगे गड्ढे हैं, पैचवर्क है. बाद में जनता कष्ट में ही गुजारती है. यहां लोग साल में सिर्फ तीन दिन सुखी रहते हैं हर साल 24, 25 और 26 दिसम्बर, ये तीन दिन विकास होने लगता है, त्योहार सा लगता है. इसके बाद विकास पर कोई ध्यान नहीं देता.

अमित शाह के दौरे से पहले सड़क बनकर तैयार, अब सफाई जारी (Etv Bharat)

अमित शाह के आने की तैयारी, धोई जा रही सड़क

अटल जी के दो घर आगे रहने वालीं अलका अग्रवाल कहती हैं, '' अटल जी के जन्मदिन पर मंत्री अमित शाह आ रहे हैं. इसी वजह से सड़क बनाने के बाद अब धोई जा रही है, सफाई हो रही है. वैसे हमेशा यहां गंदगी रहती है. हफ्तेभर पहले रोड का काम शुरू हुआ था, इससे पहले कोई सुनवाई नहीं हुई.''

अटल जी के ग्वालियर वाले घर में चलता है कंप्यूटर सेंटर (Etv Bharat)

आज अटल जी की गली में रहने वाले लोग खुश हैं, इस बात से कि सालों बाद उनकी गली की सूरत बदल गई है, भले ही तीन दिन के लिए ही सही लेकिन अटल जी का जन्मदिन उनके जीवन में भी विकास के कुछ पल ले कर आ ही जाता है. शायद यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि अटल जी के जन्मदिन पर बार-बार यहां नेता मंत्री आते रहें, इसी बहाने यहां विकास होता रहेगा. अमित शाह 25 दिसंबर गुरुवार को ग्वालियर दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे अटल जी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे.