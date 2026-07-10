मिर्जापुर में अचानक धंसी सड़क; बुजुर्ग और दो बच्चे स्कूटी समेत गड्ढे में गिरे, हादसे का CCTV फुटेज आया सामने
शहर कोतवाली प्रभारी दयाशंकर ओझा ने बताया कि अचानक गड्ढा होने के कारण तीन लोग स्कूटी समेत अंदर गिर गए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 7:27 PM IST
मिर्जापुर : जनपद में बारिश से दो इलाकों में सड़क धंसने का मामला सामने आया है. वहीं शहर कोतवाली क्षेत्र के रामबाग इलाके मछली गली में शुक्रवार को अचानक सड़क धंस गई, जिससे वहां से गुजर रही एक दो पहिया वाहन सीधे गहरे गड्ढे में गिर गया. स्कूटी पर एक बुजुर्ग और दो बच्चे सवार थे. स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को बाहर निकाला. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वहीं, दूसरी ओर कटरा कोतवाली इलाके में एक सड़क धंस गई.
मिर्जापुर जनपद में बीती रात हुई बारिश के कारण शुक्रवार को रामबाग और कटरा कोतवाली इलाके में अलग-अलग दो सड़कें अचानक धंस गईं. शहर कोतवाली क्षेत्र के रामबाग इलाके मछली गली में अचानक सड़क धंस गई.
स्कूल से दो बच्चों को लेकर स्कूटी से घर लौट रहे बुजुर्ग गुड्डू और दोनों बच्चे गड्ढे में गिर गये. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को गड्ढे से बाहर निकाला. गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आईं. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.
बुजुर्ग गुड्डू ने बताया कि आज जुम्मे का दिन था. वह स्कूल से दो बच्चों को लेकर स्कूटी से आ रहे थे. इस दौरान घर के पास पहुंचने पहले अचानक सड़क धंस गई. बच्चे, स्कूटी और वह गड्ढे में गिर गये. स्थानीय लोगों ने दौड़कर बाहर निकाला. उन्होंने बताया कि हल्की चोटें आईं हैं.
शहर कोतवाली प्रभारी दयाशंकर ओझा ने बताया कि अचानक गड्ढा होने के कारण तीन लोग स्कूटी समेत अंदर गिर गए थे. जानकारी मिलते ही मौके पहुंचकर राहत बचाव कार्य कर सभी को बाहर निकला गया और स्कूटी भी बाहर निकाली गई. तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया. सभी सुरक्षित हैं. इलाज करने के बाद घर छोड़ दिया गया है. संभवतः रात में बारिश हुई थी, जिसके कारण सड़क धंसी होगी.
वहीं, दूसरी ओर शुक्रवार को कटरा कोतवाली इलाके के इमामबाड़ा की भी सड़क धंस गई. इस दौरान सड़क धंसने से लोगों का आवागमन में बाधित हो रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही सड़क बनी थी और रात में बारिश होने के कारण धंसी है.
नगर पालिका ईओ गोवा ने बताया कि दो सड़क धंसने की सूचना है, जिस पर काम किया जा रहा है. जल्द ही सड़क को सही कराकर आवागमन शुरू कराया जाएगा.
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