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आगरा में फिर अचानक धंसी सड़क, पलक झपकते 10 फीट गहरा गड्ढा, कांग्रेस ने लगाया घोटाले का आरोप

आगरा में फिर अचानक धंसी सड़क. ( etv bharat )

आगरा: शहर में एक बार फिर अचानक से सड़क धंस गई. इस बार शनिवार सुबह सात बजे शहर के प्रमुख पालीवाल पार्क में चौकी के पास पानी की लाइन टूटने से सड़क धंसी है. जिससे करीब सड़क में करीब 15 फीट लंबा व 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया. गनीमत रही कि जब सड़क धंसी तब वहां से कोई नहीं गुजर रहा था. अन्यथा बडा हादसा हो जाता. स्थानीय लोगों की मांग है कि बैरिकेडिंग कराकर इसकी मरम्मत कराई जाए. जबकि, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने नगर निगम के भ्रष्टाचार की कलई खुलने की बात कही.

बता दें कि डॉ. भीमराव आंबेडकर विवि के पास पालीवाल पार्क में हर दिन हजारों लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं. शनिवार सुबह अचानक पालीवाल पुलिस चौकी के पास ही सड़क धंसी. जिससे मौके पर एक बड़ा गड्ढा बन गया. गनीमत रही कि उस समय वहां से कोई गुजर नहीं रहा था. जिससे गंभीर हादसा होने से टल गया. जब राहगीरों ने मिटटी का गुबार देखा तो मौके पर पहुंचे. उसका वीडियो बनाया.