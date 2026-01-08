ETV Bharat / state

MCB जिले के जनकपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह, वाहन चालकों का हुआ हेल्थ चेकअप, बीपी, शुगर जैसी जांच हुई

जनकपुर में मोबाइल मेडिकल टीम ने 50 से अधिक चालकों की जांच की. बीपी, शुगर और आंखों का परीक्षण हुआ. प्राथमिक चिकित्सा सलाह दी गई.

वाहन चालकों का हुआ हेल्थ चेकअप, बीपी, शुगर जैसी जांच हुई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 8, 2026 at 8:42 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर तिराहा क्षेत्र में वाहन चालकों का व्यापक मेडिकल चेकअप किया गया. जनकपुर थाना प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ. इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के साथ-साथ वाहन चालकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना था, ताकि बीमारियों या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके.

MCB जिले के जनकपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह, वाहन चालकों का हुआ हेल्थ चेकअप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत कई कार्यक्रम: जनकपुर थाना के SI दिनेश सिंह चौहान ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में सड़क सुरक्षा सप्ताह बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है. इसी क्रम में जनकपुर क्षेत्र में हर दिन अलग-अलग गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि सुरक्षित सड़क और सुरक्षित ड्राइविंग केवल यातायात नियमों के पालन से ही नहीं, बल्कि चालक की बेहतर शारीरिक स्थिति से भी सुनिश्चित होती है. इस सोच को केंद्र में रखकर वाहन चालकों का मेडिकल चेकअप कराया गया है.

जनजागरूकता रैली, विशेष तलाशी अभियान, यातायात नियमों पर जागरूकता व्याख्यान और वाहन चालकों के लिए परामर्श शिविर जैसे कई आयोजन किए जा रहे हैं. ऐसे आयोजन न केवल चालकों के लिए उपयोगी हैं, बल्कि समाज में सड़क सुरक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने में भी मददगार हैं.- दिनेश चौहान, एसआई

जनकपुर में मोबाइल मेडिकल टीम ने 50 से अधिक चालकों की जांच की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीपी, शुगर जैसी जांच हुई: मोबाइल मेडिकल हेल्थ टीम ने मौके पर तैनात होकर गुजरने वाले वाहन चालकों की जांच की. सहायक नेत्र चिकित्सा अधिकारी आर.एस. चेचम ने बताया कि टीम ने लगभग 50 चालकों का बीपी, शुगर और आंखों का परीक्षण किया. उन्होंने कहा कि वाहन चालक अक्सर लंबे समय तक सड़क पर रहते हैं, अनियमित दिनचर्या और तनाव के कारण उन्हें बीपी, शुगर और आंखों से जुड़े समस्याओं का खतरा रहता है. जांच में कई चालकों में हल्की स्वास्थ्य समस्याएं पाई गईं, जिन्हें प्राथमिक चिकित्सा सलाह दी गई.

चश्मा पहनने की सलाह: चेकअप के दौरान कई चालक ऐसे मिले जिन्हें आंखों में जलन और धुंधलापन की शिकायत थी. टीम ने उन्हें समय-समय पर नेत्र परीक्षण कराने और जरूरी होने पर चश्मे का उपयोग करने की सलाह दी. वहीं बीपी और शुगर असंतुलित पाए जाने पर चालकों को भोजन, आराम और नियमित दवा को लेकर जागरूक किया गया. सड़क पर लगातार ड्राइविंग करते समय स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जरा-सी चूक भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है.

हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए जागरूकता: पुलिस टीम ने स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया. हेलमेट और सीट बेल्ट का नियमित उपयोग, निर्धारित गति में वाहन चलाना, नशे की हालत में ड्राइविंग से बचना और मोबाइल फोन का उपयोग न करने जैसी बातें बताईं.

