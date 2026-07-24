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सड़क हादसों पर ब्रेक लगाने के लिए ट्रैफिक विभाग और पब्लिक एक मंच पर, यातायात नियमों का पालन करने की दिलाई गई शपथ

रांची में सड़क सुरक्षा वॉकथॉन का आयोजन किया गया. जिसमें युवाओं, छात्रों और आम नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया.

Road Safety Walkathon in Ranchi
सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाते पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 24, 2026 at 2:51 PM IST

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रांची: सड़क दुर्घटना में हर साल राज्य में हजारों लोगों की असमय मौत हो जाती है. ऐसे में सड़क हादसों में कमी लाने और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने नई पहल शुरू की है. इसके तहत लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई जा रही है. साथ ही लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है.

रांची में सड़क सुरक्षा वॉकथॉन का आयोजन

शुक्रवार को राजधानी रांची में सड़क सुरक्षा वॉकथॉन का आयोजन किया. रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाली गई इस वॉकथॉन में सैकड़ों की संख्या में युवाओं, छात्रों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. वॉकथॉन की शुरुआत से पहले सभी प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई. इसके बाद हरी झंडी दिखाकर पैदल मार्च को रवाना किया गया. पूरे मार्ग में प्रतिभागियों ने सड़क सुरक्षा से जुड़े संदेशों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने और जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया.

Road Safety Walkathon in Ranchi
रांची में सड़क सुरक्षा वॉकथॉन में शामिल युवा. (फोटो-ईटीवी भारत)

व्यापक जागरुकता अभियान चलाया जाएगाः परिवहन सचिव

झारखंड के परिवहन सचिव राजीव रंजन ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे झारखंड में सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक जनजागरुकता अभियान शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केवल सड़क दुर्घटनाओं को कम करना ही नहीं, बल्कि लोगों में सिविक सेंस विकसित करना, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ाना और सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना भी है.

झारखंड में बेहतर ट्रैफिक संस्कृति विकसित करना समय की जरूरत है. रांची से इस अभियान की शुरुआत इसलिए की गई है, ताकि इसका सकारात्मक संदेश पूरे झारखंड में पहुंचे और लोग यातायात नियमों का स्वेच्छा से पालन करें.

Road Safety Walkathon in Ranchi
सड़क सुरक्षा की शपथ लेतीं छात्राएं. (फोटो-ईटीवी भारत)

सब अपनी सुरक्षा के लिए तत्पर रहें

परिवहन विभाग का मानना है कि सड़क सुरक्षा केवल सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है. ऐसे जनजागरुकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को सुरक्षित और जिम्मेदार यातायात व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.

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