ETV Bharat / state

सड़क हादसों पर ब्रेक लगाने के लिए ट्रैफिक विभाग और पब्लिक एक मंच पर, यातायात नियमों का पालन करने की दिलाई गई शपथ

रांची: सड़क दुर्घटना में हर साल राज्य में हजारों लोगों की असमय मौत हो जाती है. ऐसे में सड़क हादसों में कमी लाने और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने नई पहल शुरू की है. इसके तहत लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई जा रही है. साथ ही लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है.

रांची में सड़क सुरक्षा वॉकथॉन का आयोजन

शुक्रवार को राजधानी रांची में सड़क सुरक्षा वॉकथॉन का आयोजन किया. रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाली गई इस वॉकथॉन में सैकड़ों की संख्या में युवाओं, छात्रों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. वॉकथॉन की शुरुआत से पहले सभी प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई. इसके बाद हरी झंडी दिखाकर पैदल मार्च को रवाना किया गया. पूरे मार्ग में प्रतिभागियों ने सड़क सुरक्षा से जुड़े संदेशों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने और जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया.

रांची में सड़क सुरक्षा वॉकथॉन में शामिल युवा. (फोटो-ईटीवी भारत)

व्यापक जागरुकता अभियान चलाया जाएगाः परिवहन सचिव

झारखंड के परिवहन सचिव राजीव रंजन ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे झारखंड में सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक जनजागरुकता अभियान शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केवल सड़क दुर्घटनाओं को कम करना ही नहीं, बल्कि लोगों में सिविक सेंस विकसित करना, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ाना और सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना भी है.