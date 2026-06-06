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राजस्थान में ट्रैफिक पुलिस की 'स्ट्राइक', पहले दिन 4869 व्हीकल्स पर एक्शन

पूरे प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस की 'स्ट्राइक ( Photo: Rajasthan Police Headquarters )