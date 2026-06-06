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राजस्थान में ट्रैफिक पुलिस की 'स्ट्राइक', पहले दिन 4869 व्हीकल्स पर एक्शन

पूरे प्रदेश में वाहन चालकों को तीन दिन की चेतावनी और समझाइश के बाद चौथे दिन से सख्त कार्रवाई शुरू.

Traffic police 'strike' across the state
पूरे प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस की 'स्ट्राइक (Photo: Rajasthan Police Headquarters)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 6, 2026 at 1:58 PM IST

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जयपुर/अलवर: सड़क सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान पुलिस की प्रदेशभर में बड़ी ट्रैफिक स्ट्राइक शुरू हुई. सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त अभियान के तहत पहले समझाइश की गई. अब नियम तोड़ने वालों पर सीधा एक्शन लिया जा रहा है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर वाहन चालकों को तीन दिन की चेतावनी और समझाइश के बाद चौथे दिन से सख्त कार्रवाई शुरू की गई.

पहले दिन 4869 वाहनों पर पुलिस ने कार्रवाई की. इसमें काली फिल्म के विरुद्ध 2246 वाहन, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट वाले 1372 वाहन, अवैध मॉडिफिकेशन वाले 512 वाहनों पर कार्रवाई की. अनाधिकृत शब्द, पदनाम और स्टीकर लगाने वाले 313 वाहन, लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर और हूटर लगाने वाले 214 वाहन प्रेशर हॉर्न और एयर हॉर्न वाले 212 वाहनों पर भी कार्रवाई की है. उधर, अलवर जिले में मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले चालकों पर कार्रवाई जारी है.

नियम तोड़ने वाले वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई (Video: Rajasthan Police Headquarters/ETV Bharat Alwar)

पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कुमार शर्मा के मुताबिक, राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त अभियान चलाया जा रहा है. अवैध मॉडिफिकेशन, काली फिल्म और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट पर कार्रवाई की जा रही है. राजस्थान पुलिस और यातायात पुलिस 30 जून 2026 तक विशेष सघन अभियान चलाएगी. इसमें मोटरयान अधिनियम और केंद्रीय मोटरयान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है. एडीजी ट्रैफिक बीएल मीणा के सुपरविजन में प्रदेश भर में अभियान की शुरुआत में 3 दिन वाहन चालकों और वाहन स्वामियों को जागरूक किया गया. इसके बाद नियम उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की. ब्लैक फिल्म वाले वाहन, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, मॉडिफिकेशन ,अनाधिकृत शब्द लिखने वाले वाहन, अवैध लाल- नीली बत्ती और प्रेशर हॉर्न के उपयोग करते पाए गए.

Police personnel checking vehicles
वाहनों की जांच करते पुलिसकर्मी (Photo: Rajasthan Police Headquarters)

पढ़ें: हादसों पर लगाम की कवायद, यातायात नियम तोड़ने पर एफआईआर, ट्रैफिक पुलिस ने वसूला पांच करोड़ जुर्माना

सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा: एडीजी बीएल मीणा के मुताबिक वाहनों में अवैध परिवर्तन, काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न, अनाधिकृत बत्तियां और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट ने केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी पैदा करते हैं. ऐसे मामलों में पूरे जून के दौरान लगातार विशेष जांच और कार्रवाई जारी रहेगी. अभियान पहले दिन अधिकांश जिलों में प्रभावी कार्रवाई दिखी. जिन जिलों में प्रवर्तन अपेक्षाकृत कम रहा, उन्हें पुलिस मुख्यालय की ओर से अभियान को अधिक प्रभावी बनाने और नियम उल्लंघन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

Action taken in Alwar for displaying 'On Duty' on a vehicle's number plate in violation of rules.
अलवर में वाहन पर नंबर प्लेट पर नियम विरुद्ध ऑन ड्यूटी लिखने पर कार्रवाई (ETV Bharat Alwar)

अलवर में अभियान जारी: अलवर शहर ट्रैफिक इंचार्ज संजय शर्मा ने बताया कि अलवर जिले में मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का अभियान जारी है. ट्रैफिक पुलिस के जवान पदनाम लिखी गाड़ियों को रोककर वाहन चालकों से ही ऐसे स्टिकर व प्लेट हटवा रहे हैं. अभियान में अवैध रूप से वाहनों पर सरपंच, पार्षद, ऑन ड्यूटी सहित अन्य पद नाम लिखकर रुतबा दिखाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

A police officer removing the black film from the window. से काली फिल्म उतारता पुलिसकर्मी
शीशे से काली फिल्म उतारता पुलिसकर्मी (Photo: Rajasthan Police Headquarters)

ट्रैफिक का उल्लंघन करने वाले लोगों को समझाइश कर कार्रवाई की चेतावनी दी. अभियान के अंतर्गत अब तक 1 हजार से ज्यादा चालान बनाए जा चुके हैं. ट्रैफिक इंचार्ज शर्मा ने बताया की कई लोग शहरवासियों के बीच रुतबे के चलते प्लेट लगाकर शहर के बीच वाहन दौड़ते हैं. ऐसे लोगों के वाहनों से प्लेट हटवाई. मॉडिफाइड बाइक्स एवं कार तथा शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की. शहर में आए दिन गाड़ियों से हूटर बजाने, तेज आवाज में बुलेट से बम फोड़ने की शिकायत व लाल- नीली बत्ती लगाकर वाहन चलाने की भी शिकायतें मिल रही हैं. ऐसे वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें:यातायात नियम तोड़ने वालों 2501 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित, 17862 को सस्पेंड करने की सिफारिश

Police set up checkpoints on main roads
मुख्य मार्गों पर पुलिस ने लगाए नाके (Photo: Rajasthan Police Headquarters)

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