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नशा और तेज रफ्तार बन रही काल : राजधानी में बढ़ा हादसों का ग्राफ, चार महीने में 1133 एक्सीडेंट, 293 लोगों ने तोड़ा दम

जयपुर में इस साल पहले चार महीने में 960 लोग हुए सड़क हादसों में घायल.

नशा, रफ्तार और लापरवाही
नशा, रफ्तार और लापरवाही (photo etv bharat gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2026 at 10:04 AM IST

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जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर की सड़कें सड़क हादसों के कारण खून से लाल हो रही हैं. शहर में सड़क हादसों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है. इनमें घायलों और जान गंवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. इस साल जनवरी से अप्रैल तक जयपुर में सड़क हादसों के 1133 मामले सामने आए हैं. जिनमें 293 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. इन हादसों में 960 लोग घायल हुए हैं.

पुलिस की जांच में सामने आया है कि नशे में वाहन चलाने और तेज रफ्तार के कारण सड़क हादसों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इसके अलावा, चौपहिया वाहनों में सीट बेल्ट नहीं लगाने और दुपहिया वाहनों पर हेलमेट नहीं पहनने के कारण इन हादसों में मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ है. जयपुर के एडिशनल कमिश्नर (एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रैफिक) योगेश दाधीच का कहना है कि इस साल 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक सड़क हदसों के 1133 मामलों में 293 लोगों की जान गई है. जबकि करीब 960 लोग घायल हुए हैं.

एडिशनल कमिश्नर योगेश दाधीच (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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जल्दबाजी और ड्राइविंग स्किल्स में कमी : एडिशनल कमिश्नर योगेश दाधीच का कहना है कि जयपुर में वाहनों की तादाद लगातार बढ़ रही है. शहर में 35 लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत हैं. जबकि लोगों में ड्राइविंग स्किल्स की कमी है. इसके अलावा हर आदमी आज जल्दबाजी में है. जबकि उसे गाड़ी की जानकारी कम है और ड्राइविंग स्किल्स भी परफेक्ट नहीं है. इस पर ट्रैफिक पुलिस लगातार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि कई मामलों में शराब के नशे में वाहन चलाने और तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ने के कारण हादसे हो रहे हैं. इसके अलावा हाइवे पर गलत जगह वाहन पार्क करने के कारण भी हादसों का ग्राफ बढ़ रहा है.

जयपुर में 4 महीने में 293 लोगों की मौत
जयपुर में 4 महीने में 293 लोगों की मौत (photo etv bharat gfx)

सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगाने से मौत : उनका कहना है कि हाइवे पर हादसों में लोगों की मौत का एक बड़ा कारण सीट बेल्ट नहीं लगाना भी है. इसके साथ ही गलत जगह वाहन खड़े करने से भी हादसों की संख्या और उनमें जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है. जबकि शहर की भीतरी सड़कों पर नशे में वाहन चलाने और तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ने के कारण हादसों की संख्या में इजाफा हो रहा है.

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सीट बेल्ट-हेलमेट न लगाने से बढ़ा मौतों का ग्राफ
सीट बेल्ट-हेलमेट न लगाने से बढ़ा मौतों का ग्राफ (photo etv bharat gfx)

ब्लैक स्पॉट का कर रहे चिह्नीकरण : उनका कहना है कि सड़क हादसों के कारणों की पड़ताल के क्रम में पुलिस लगातार जुटी हुई है. सड़क पर ब्लैक स्पॉट्स को चिह्नित करके खामियों को दूर करवाया जा रहा है. इसके साथ ही हादसों की रफ्तार को कम करने के लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए. वे उठाए जा रहे हैं. हालांकि, वे यह भी मानते हैं कि वाहनों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पुलिस के प्रयास काफी नहीं बन पा रहे हैं.

बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के सफर पड़ रहा भारी
बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के सफर पड़ रहा भारी (photo etv bharat gfx)

लोगों की जान से खेलने वालों की गिरफ्तारी : उनका कहना है कि थार गाड़ी के कारण हादसों का बढ़ता आंकड़ा सभी के लिए चिंता का बड़ा कारण है. नौजवान बहुत तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाते हैं. जो हादसों का बड़ा कारण बन रहा है. इन हादसों के पैदल चलने वाले भी शिकार हो रहे हैं. उनका कहना है कि वाहन चलाते समय रील बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाकर लोगों के जीवन को संकट में डालने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं. इनमें गिरफ्तारी भी की जा रही है.

पुलिस कमिश्नरेट.
पुलिस कमिश्नरेट. (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम
सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम (फोटो ईटीवी भारत)

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