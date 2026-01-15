ETV Bharat / state

सड़क सुरक्षा माह: रायपुर पुलिस ने जोमैटो डिलीवरी बॉयज के बीच बांटे हेलमेट

पुलिस ने हेलमेट रैली निकालकर लोगों को जागरूकता का संदेश भी दिया.

ZOMATO DELIVERY BOYS
जोमैटो डिलीवरी बॉयज के बीच बांटे हेलमेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 15, 2026 at 9:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है. सड़क सुरक्षा माह के पहले दिन यानी 1 जनवरी को हेलमेट पहनकर बाइक रैली निकाली गई थी. लोगों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों कि जानकारी देने के साथ ही लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया था.

सड़क सुरक्षा माह के 15 वें दिन यानी गुरुवार को यातायात जागरूकता की कड़ी में जोमैटो डिलीवरी बॉय जो शहर के यातायात का अभिन्न अंग हैं, उनपर खाद्य सामग्री की समय पर डिलीवरी की जल्दबाजी होती है. ऐसे में में तेज रफ्तार से असुरक्षित तरीके से वाहन चलाते हैं. जल्दबाजी के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. ऐसे में लगभग 100 जोमैटो डिलीवरी बॉयज को हेलमेट रायपुर पुलिस की ओर से वितरित किए गए.

जोमैटो डिलीवरी बॉयज के बीच बांटे हेलमेट (ETV Bharat)

कंपनी ने पुलिस के हाथों से बंटवाए हेलमेट

एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर, डिलीवरी बॉयज की सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाने के लिए यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को किया गया था. आयोजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात कार्यालय में किया गया था. ट्रैफिक DSP सतीश ठाकुर और गुरजीत सिंह द्वारा यातायात नियमों की जानकारी दी गयी.

इस कार्यक्रम में जोमैटो डिलीवरी बॉयज को उन्होंने बताया कि साल 2025 में सड़क दुर्घटना में 621 लोगों की मौत हुई है. जिनमें से 429 लोगों की मौत दोपहिया वाहन चालक एवं सवार लोगों की हुई है. 988 लोग घायल हुए हैं. सड़क दुर्घटना में दोपहिया वाहन चालकों की अधिकांश मौते सिर में चोट लगने के कारण होती है.

ZOMATO DELIVERY BOYS
जोमैटो डिलीवरी बॉयज के बीच बांटे हेलमेट (ETV Bharat)

सीईओ अभिमन्यु गोयल एवं एरिया लीडर मयंक शर्मा ने बंटवाए हेलमेट

पुलिस ने कहा कि अपने जीवन के महत्व एवं परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग अवश्य करें. जोमैटो के डिलीवरी बॉयज की सड़क पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जोमैटो कंपनी के रायपुर शहर के सीईओ अभिमन्यु गोयल एवं एरिया लीडर मयंक शर्मा द्वारा सभी जोमैटो डिलीवरी बॉयज को निःशुल्क हेलमेट वितरण करने का निर्णय लेकर यातायात अधिकारियों से वितरण कराया गया.

हेलमेट में लगा है ब्लूटूथ

मयंक शर्मा एवं अभिमन्यु गोयल द्वारा डिलीवरी बॉयज से अपील किया कि सड़कों पर आने जाने के दौरान सावधानी से चले. सामग्री डिलीवरी करने की कोई समय की बाध्यता नही है. यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाएं. इसके साथ ही जो हेलमेट प्रदान किया जा रहा है, उसे अनिवार्य रूप से अपने सिर पर लगाएं. जोमैटो डिलीवरी बॉय को वितरित किए गए हेलमेट में ब्लूटुथ सुविधा उपलब्ध है. वाहन चलाते समय मोबाइल से बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. सभी जोमैटो डिलीवरी बॉय को हेलमेट पहनाकर दोपहिया वाहन चलाने का संदेश देने के लिए हेलमेट रैली यातायात कार्यालय से निकालकर कालीबाड़ी -सिद्धार्थ चौक-पचपेड़ी नाका चौक तक निकाला गया.

52 खूंखार माओवादियों ने किया बीजापुर में सरेंडर, आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों पर था 1 करोड़ 41 लाख का इनाम

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के आयोजन में शामिल हुए 5 लाख लोग, रायपुर के सुभाष स्टेडियम में हुआ भव्य आयोजन

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के इंजीनियरों का कमाल, 20 साल से बंद पड़ी मशीन को किया चालू

TAGGED:

ROAD SAFETY MONTH
RAIPUR POLICE
डिलीवरी बॉयज
जोमैटो डिलीवरी बॉयज
ZOMATO DELIVERY BOYS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.