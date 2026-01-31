ETV Bharat / state

बालोद में सड़क सुरक्षा माह का समापन, आम जनता और स्कूली बच्चों का हुआ सम्मान

बालोद : बालोद जिले में यातायात सुरक्षा माह का समापन हुआ. इस मौके पर पुलिस विभाग ने यातायात सुरक्षा के लिए बेहतरीन काम करने वाले आम लोगों समेत स्कूली छात्रों को सम्मानित किया. पुलिस विभाग ने कहा कि यदि दुर्घटना में घायल व्यक्ति की कोई मदद करता है तो उन्हें सरकार से राहगीर योजना के तहत 25 हजार रुपए का पुरस्कार मिलेगा और सम्मानित भी किया जाएगा. आयोजन में शामिल हुई नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी ने कहा कि एक महीने तक बच्चों से लेकर हर वर्ग के ने यातायात और सड़क सुरक्षा के महत्व को जाना इसके लिए पुलिस विभाग का प्रयास सराहनीय है.



लोगों को किया गया सम्मानित

सड़क सुरक्षा मां 1 जनवरी से शुरू किया गया था. एक माह में पुलिस विभाग और यातायात विभाग ने कई सारे उत्कृष्ट कार्य किए. जिसमें प्रशासनिक अमला भी भागीदारी बनता नजर आया. इसके तहत जिले में रक्तदान शिविर के साथ-साथ ही हेलमेट रैली जागरूकता रैली सहित कई आयोजन किए गए. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने बताया कि यातायात सुरक्षा की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है.

आम जनता और स्कूली बच्चों का हुआ सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)