बालोद में सड़क सुरक्षा माह का समापन, आम जनता और स्कूली बच्चों का हुआ सम्मान
बालोद में एक माह तक चले यातायात सुरक्षा माह का समापन हुआ.इस दौरान आम जनता और स्कूली बच्चों को सम्मानित भी किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 31, 2026 at 4:57 PM IST
बालोद : बालोद जिले में यातायात सुरक्षा माह का समापन हुआ. इस मौके पर पुलिस विभाग ने यातायात सुरक्षा के लिए बेहतरीन काम करने वाले आम लोगों समेत स्कूली छात्रों को सम्मानित किया. पुलिस विभाग ने कहा कि यदि दुर्घटना में घायल व्यक्ति की कोई मदद करता है तो उन्हें सरकार से राहगीर योजना के तहत 25 हजार रुपए का पुरस्कार मिलेगा और सम्मानित भी किया जाएगा. आयोजन में शामिल हुई नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी ने कहा कि एक महीने तक बच्चों से लेकर हर वर्ग के ने यातायात और सड़क सुरक्षा के महत्व को जाना इसके लिए पुलिस विभाग का प्रयास सराहनीय है.
लोगों को किया गया सम्मानित
सड़क सुरक्षा मां 1 जनवरी से शुरू किया गया था. एक माह में पुलिस विभाग और यातायात विभाग ने कई सारे उत्कृष्ट कार्य किए. जिसमें प्रशासनिक अमला भी भागीदारी बनता नजर आया. इसके तहत जिले में रक्तदान शिविर के साथ-साथ ही हेलमेट रैली जागरूकता रैली सहित कई आयोजन किए गए. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने बताया कि यातायात सुरक्षा की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है.
जब हम अच्छे से चलेंगे तब स्वयं के साथ-साथ दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे, यही हम लोगों को बताना चाहते हैं. हमने यह निर्णय लिया है कि जो भी सड़क सुरक्षा के लिए घायलों का अस्पताल पहुंचने मदद करेगा उन्हें प्राथमिक उपचार किट भी दिया जाएगा.समारोह में प्राथमिक उपचार किट भी वितरण किए गए हैं- मोनिका ठाकुर, एएसपी
यातायात सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी
बालोद नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी ने कहा कि हम जो इस 30 दिनों में सीखे हैं,उसे सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें.हम सीख को जीवन में उतारे और हमारे परिवार का कोई व्यक्ति बिना हेलमेट का चलता है तो उसे हेलमेट के लिए प्रोत्साहित करें. यदि हम सक्षम वर्ग से हैं तो हेलमेट खरीद कर हम लोगों की मदद भी कर सकते हैं.
सड़क सुरक्षा आज एक बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी का निर्वहन हम सबको साथ मिलकर करना पड़ेगा. सड़क की सुरक्षा किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं हमारी अपनी जिम्मेदारी है- प्रतिभा चौधरी, अध्यक्ष नगर पालिका
इस दौरान प्रतिभा चौधरी ने कहा कि आज देखिए बच्चों ने किस तरह एक महीने में स्वयं के साथ दूसरों को जागरूक किया है. यह हमारे उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करता है. पुलिस विभाग को हम इस आयोजन के लिए धन्यवाद देते हैं.
