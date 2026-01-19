ETV Bharat / state

बलरामपुर में सड़क सुरक्षा माह, स्कूल बसों का फिटनेस टेस्ट

37वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत बलरामपुर यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने जांच और चालानी कार्रवाई की.

ROAD SAFETY MONTH BALRAMPUR
सड़क सुरक्षा माह (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 19, 2026 at 10:16 AM IST

बलरामपुर: रामानुजगंज में 37वां सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है. इसके अंतर्गत यातायात विभाग और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम मिलकर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करते हुए स्कूल बसों, छोटी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट भी कर रही है.

स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बसों और वैन की जांच

बलरामपुर में यातायात और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम तीन जोन बनाकर स्कूलों के बसों की जांच कर रही है. विभागीय अधिकारी और कर्मचारी बसों की जांच के साथ ही सभी मानकों को पूरा करने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने को कह रहे हैं. बच्चों को घर से स्कूल लाने और वापस उन्हें घर तक ले जाने के दौरान ड्राइवर्स को धीरे गाड़ी चलाने और बच्चों को सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई है. इस दौरान विभागीय अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे.

बलरामपुर में सड़क सुरक्षा माह (ETV Bharat Chhattisgarh)

यातायात को लेकर जागरूकता अभियान

गाड़ियों की जांच सहित लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. यातायात नियमों का पालन करने को लेकर लोगों को शपथ दिलाई जा रही है. शराब पीकर या नशीला पदार्थ का सेवन कर गाड़ी न चलाने की भी शपथ दिलाई गई. टू व्हीलर चलाने के दौरान हेलमेल और फोर व्हीलर चलाने के दौरान सीट बेल्ट लगाने का भी संकल्प दिलाया गया.

नियमों के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई

जिला यातायात प्रभारी विमलेश देवांगन ने बताया कि 37वां सड़क सुरक्षा माह चल रहा है. इसी दौरान स्कूल बसों की चेकिंग कर रहे हैं. तीन जोन बनाया है जिसमें रामानुजगंज, शंकरगढ़ और वाड्रफनगर है. यातायात प्रभारी ने बताया कि रविवार को 22 स्कूली गाड़ियों की चेकिंग की गई. जिसमें दो वाहनों में नियमों के उल्लंघन और पीयूसी की चालानी कार्रवाई की गई है. इसके साथ वाड्रफनगर और शंकरगढ़ में भी कार्रवाई चल रही है जहां आरटीओ अधिकारी स्कूलों की गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं.

