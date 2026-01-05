सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी, जिले भर में चलेगा अभियान
देवघर उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को रवाना किया और अभियान की शुरुआत की.
Published : January 5, 2026 at 10:38 PM IST
देवघरः सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर देवघर जिला प्रशासन ने जनजागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
सोमवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक सौरभ ने संयुक्त रूप से समाहरणालय परिसर से इस रथ को रवाना किया. इस अभियान का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है.
उपायुक्त ने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक नागरिक को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए. उन्होंने युवाओं और नए चालकों से अपील करते हुए कहा कि जिम्मेदार चालक वही है जो अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखे.
31 जनवरी तक जिला के सभी प्रखंडों में चलेगा अभियान
उपायुक्त ने बताया कि सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ देवघर जिले के सभी दसों प्रखंडों एवं अनुमंडल मुख्यालयों में घूम-घूमकर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देगा. यह रथ 31 जनवरी तक सक्रिय रहेगा और साथ ही लोगों को दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने के लिए भी प्रेरित करेगा. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति अपूरणीय होती है. इसलिए आवश्यक है कि वाहन चलाते समय हेलमेट पहनें, शराब पीकर या मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी न चलाएं, ओवरस्पीडिंग और गलत दिशा में वाहन चलाने से बचें.
युवाओं से की विशेष अपील
जिला के युवाओं को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि तेज़ गति या लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना न सिर्फ उनका कर्तव्य है बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी भी है. इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेष कुमार प्रियदर्शी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार, सड़क सुरक्षा मैनेजर शिव कुमार, सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य, पीआईयू के प्रतिनिधि, परिवहन कार्यालय के अधिकारी-कर्मी और अन्य मौजूद रहे.
